Рубль резко укрепился на бирже — как на это повлияла Украина

Однако на" черных рынках" долларом до сих пор торгуют по заоблачным ценам

Что происходит с рублем на бирже / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже". Утром 17 марта, по итогам первой минуты торгов, курс доллара был 105,01 руб (-2,99 рубля до уровня закрытия 16 марта). Евро при этом стоил 112,51 руб. (-5,19 рубля до уровня закрытия среды).

Об этом свидетельствуют данные Investing.

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По состоянию на 10:14 по киевскому времени рубль еще немного укрепился по отношению к доллару и стоил уже 104,20 руб за дол.

Динамика курса на бирже / Фото: Investing.com

Такие изменения, как объясняет большинство экономистов, вызваны надеждой участников рынка на достижение прогресса в российско-украинских переговорах.

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Курс в банках Москвы

По состоянию на 10:00 мск, на основе информации Investing, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,6/121,97 руб./доллар.

По сравнению с предыдущим днем 16 марта, средний курс покупки упал на 765 коп, средний курс продажи упал на 1847 коп.

Какая ситуация на "черном рынке"

Теневой рынок россии, возникший на фоне ограничения сделок с валютой, обычно работает через соцсети. Как сообщает "Медуза", одной из форм этого явления есть группы в городах, участники которых договариваются друг с другом о покупке или продаже валюты и назначают встречу.

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Стоимость доллара и евро в таких сделках значительно превышает официальный курс и достигает 200 рублей.

Напомним, что сейчас в России можно купить валюту только безналично. Снять со своего валютного счета можно не более 10 тысяч долларов; сверх этой суммы банки выдают только рубли.

Какой максимум может быть у рубля?

Как рассказал ранее "Сегодня" экономист Алексей Кущ, вычислить четкое определение того, каким будет максимальный курс рубля к доллару, невозможно. Санкции только начинают активизироваться, поэтому окончательные цифры по отношению к рублю к доллару еще нельзя предусмотреть.

Слабеть рубль будет и от того, что российские энергоносители постепенно будут оттеснять с рынка ведущих стран, в том числе с европейского.

"Это еще только начало. Я думаю, что пик ослабления рубля будет где-то осенью. Через 3-4 месяца", – отметил Кущ.

Дефолт уже совсем близко

16 марта Россия обязана была выплатить проценты по долларовым облигациям на 117 млн долл, но СМИ пишут о том, что правительство РФ решило не платить их в долларовом эквиваленте.

Тогда Bloomberg обнародовал три возможные сценации дефолта:

РФ таки выплатит проценты в долларах и несколько оттянет долговый кризис, но инвесторы будут ждать выплат по долларовым облигациям со сроком погашения 4 апреля. Если второй раз долларов не нашкребут, это станет датой возможного дефолта;

Россия погасит долги в рублях, которые большинство инвесторов признают дефолтом, поскольку по этим облигациям не предусмотрена выплата в такой валюте;

Россия вообще не будет платить по процентам и тогда начнется 30-дневный льготный период. Агрессор должен будет заплатить до 15 апреля, и если этого не произойдет, наступит классический жесткий дефолт.

Также вместе с экспертами "Сегодня" разобрались, сможет ли РФ повторить иранский сценарий. Также эксперты рассказали "Сегодня", что китайские компании начнут занимать все освободившиеся в России экономические ниши.