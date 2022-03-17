Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Рубль резко укрепился на бирже — как на это повлияла Украина

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 марта, 10:43
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Однако на" черных рынках" долларом до сих пор торгуют по заоблачным ценам
Что происходит с рублем на бирже
Что происходит с рублем на бирже / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже". Утром 17 марта, по итогам первой минуты торгов, курс доллара был 105,01 руб (-2,99 рубля до уровня закрытия 16 марта). Евро при этом стоил 112,51 руб. (-5,19 рубля до уровня закрытия среды).

Об этом свидетельствуют данные Investing.

Реклама

По состоянию на 10:14 по киевскому времени рубль еще немного укрепился по отношению к доллару и стоил уже 104,20 руб за дол.

Динамика курса на бирже
Динамика курса на бирже / Фото: Investing.com

Такие изменения, как объясняет большинство экономистов, вызваны надеждой участников рынка на достижение прогресса в российско-украинских переговорах.

Реклама

Курс в банках Москвы

По состоянию на 10:00 мск, на основе информации Investing, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,6/121,97 руб./доллар.

По сравнению с предыдущим днем 16 марта, средний курс покупки упал на 765 коп, средний курс продажи упал на 1847 коп.

Какая ситуация на "черном рынке"

Теневой рынок россии, возникший на фоне ограничения сделок с валютой, обычно работает через соцсети. Как сообщает "Медуза", одной из форм этого явления есть группы в городах, участники которых договариваются друг с другом о покупке или продаже валюты и назначают встречу.

Реклама

Стоимость доллара и евро в таких сделках значительно превышает официальный курс и достигает 200 рублей.

Напомним, что сейчас в России можно купить валюту только безналично. Снять со своего валютного счета можно не более 10 тысяч долларов; сверх этой суммы банки выдают только рубли.

Какой максимум может быть у рубля?

Как рассказал ранее "Сегодня" экономист Алексей Кущ, вычислить четкое определение того, каким будет максимальный курс рубля к доллару, невозможно. Санкции только начинают активизироваться, поэтому окончательные цифры по отношению к рублю к доллару еще нельзя предусмотреть.

Слабеть рубль будет и от того, что российские энергоносители постепенно будут оттеснять с рынка ведущих стран, в том числе с европейского.

"Это еще только начало. Я думаю, что пик ослабления рубля будет где-то осенью. Через 3-4 месяца", – отметил Кущ.

Дефолт уже совсем близко

16 марта Россия обязана была выплатить проценты по долларовым облигациям на 117 млн долл, но СМИ пишут о том, что правительство РФ решило не платить их в долларовом эквиваленте.

Тогда Bloomberg обнародовал три возможные сценации дефолта:

  • РФ таки выплатит проценты в долларах и несколько оттянет долговый кризис, но инвесторы будут ждать выплат по долларовым облигациям со сроком погашения 4 апреля. Если второй раз долларов не нашкребут, это станет датой возможного дефолта;
  • Россия погасит долги в рублях, которые большинство инвесторов признают дефолтом, поскольку по этим облигациям не предусмотрена выплата в такой валюте;
  • Россия вообще не будет платить по процентам и тогда начнется 30-дневный льготный период. Агрессор должен будет заплатить до 15 апреля, и если этого не произойдет, наступит классический жесткий дефолт.

Также вместе с экспертами "Сегодня" разобрались, сможет ли РФ повторить иранский сценарий. Также эксперты рассказали "Сегодня", что китайские компании начнут занимать все освободившиеся в России экономические ниши.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева "Газпром" становится изгоем: кто отказался от покупки газа у российского гиганта София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Monobank или ПриватБанк? Картой какого банка выгоднее рассчитываться в Британии Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Евгения Пласконь Выжимают максимум, пока могут: "Газпром" продолжает транзит в Европу через Украину Евгения Пласконь · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Финанс-дайджест
Больше новостей
Автор
Андрей Гаценко

Андрей Гаценко

Ведущий редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Крипторынок
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Цитата дня

Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
Что будет дальше?
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

40826.39

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

2767.47

Litecoin (LTC)

109.33

Ripple (XRP)

0.79

Купить криптовалюту
Послевоенная помощь
"План Маршалла" для Украины
Что будет после войны?
Наши ангелы-хранители

Игумен ПЦУ Платон (Роман) Моргунов Военный капеллан 53-й механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха. До последнего вздоха духовно поддерживал наших защитников, вдохновлял мужеством, давал веру и надежду. В городе Волноваха Донецкой области был убит российскими захватчиками. За нами правда. С нами – Бог!

Герої не вмирають!
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
Истории подвигов
Пьер Афнер - активист из французского курорта Биарриц на берегу Бискайского залива. Сменил замки на шикарной вилле дочери Путина, чем нанес врагу урон в $3,7 млн (стоимость усадьбы). Водрузил над зданием сине-желтый флаг и сейчас занимается передачей дома для проживания там украинских беженцев.
Слава Україні!
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Что делать с платежками во время войны?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять