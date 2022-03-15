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Потеряет все и даже больше: РФ стоит на пороге первого за век дефолта

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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15 марта, 15:39
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Аналитики прогнозируют три сценария развития событий
Аналитики прогнозируют дефолт уже 16 марта
Аналитики прогнозируют дефолт уже 16 марта / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Санкции, которые страны Запада вводят против России за ее вторжение на территорию Украины, серьезно бьют по экономике агрессора. Внешний долг РФ и ее компаний достигает примерно 150 млрд долл., и уже в среду, 16 марта, может быть объявлен дефолт.

Об этом сообщают аналитики агентства Bloomberg

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16 марта – это день, когда Россия должна выплатить проценты по долларовым облигациям на сумму 117 миллионов долларов США. Именно от исхода этого дня будут зависеть дальнейшие дефолтные перспективы России.

"Дефолт России в конце 1990-х годов был вызван внутренним долгом. Поэтому дефолт в иностранной валюте станет первым в истории после революции 1917 года, когда большевики отказались признать долги царя", – отмечают аналитики и говорят о трех сценариях возможного дефолта.

Сценарий № 1

Россия выплачивает проценты по долларовым облигациям в долларах. Это позволит временно предотвратить долговой кризис. Однако инвесторы будут ждать выплат по долларовым облигациям со сроком погашения 4 апреля.

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И если долларов на эту выплату уже не хватит, то это станет новой датой возможного дефолта РФ.

Сценарий № 2

Россия производит погашение долларовых облигаций в рублях. Некоторые контракты по облигациям предусматривают такую возможность, но не облигации, проценты по которым должны быть выплачены 16 марта. И именно поэтому большинство инвесторов сочтут это дефолтом.

Еще 14 марта Минфин РФ дал платежное поручение о выплатах 16 марта купонного дохода по облигациям на 117,2 млн долларов США. Но в ведомстве не указали, в какой валюте будут выплачены деньги. При этом в РФ утвердили временный порядок выплат по долгам государства в иностранной валюте, который разрешает выплаты в рублях.

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Сценарий № 3

Россияне вообще не будут платить. Тогда у РФ будет тридцатидневный льготный период. Если до 15 апреля РФ не заплатит, наступит классический жесткий дефолт. В таком случае для России будет заблокирован доступ к финансированию.

Как говорят аналитики, реализация и второго, и третьего сценария приведет к волне дефолтов по долгу в иностранной валюте на сумму около 150 млрд долларов США. Сейчас долг по облигациям России составляет 39,9 млрд долларов США, долги российских компаний в иностранной валюте – 105 млрд долларов США, в частности:

  • "Газпрома" – 25,5 млрд долларов США;
  • РЖД – 4,9 млрд долларов США;
  • ЛУКОЙЛа и Сбербанка – по 3 млрд долларов США.

Европа утвердила четвертый пакет санкций

Евросоюз утвердил четвертый пакет санкций против России, вероломно вторгшейся на территорию Украины 24 февраля и начавшей войну без правил.

Санкции направлены против физических и юридических лиц, причастных к войне с Украиной, также они затрагивают несколько секторов российской экономики.

Как передает агентство Reuters, подробности санкций не разглашаются, но французское председательство заявило, что будет аннулирован торговый статус России в режиме наибольшего содействия. Полный пакет мер против агрессора будет ясен после опубликования в Официальном журнале Европейского Союза, когда санкции вступят в силу.

Раньше мы рассказывали, какие компании отказываются работать в РФ, а также какие отрасли экономики будут активно развиваться в Украине после войны.

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Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
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