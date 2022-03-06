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Мінімум 100 грн за долар! Що буде з курсом після закінчення війни з РФ

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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6 березня, 17:57
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Разом із експертами розповідаємо, що буде з доларом після закінчення війни з Росією
Експерти дали не найоптимістичніші прогнози щодо курсу
Експерти дали не найоптимістичніші прогнози щодо курсу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Усі українці з нетерпінням чекають закінчення війни та стабілізації фінансового становища, проте всіх цікавить питання – що ж буде з доларом.

"Сьогодні" дізналися в експертів, що чекає на курс після закінчення війни і готові розповісти вам.

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На думку аналітика компанії "Центр біржових технологій" Максима Орищака, девальвації не уникнути і щойно торги відкриються – курс продажу американського долара опиниться на рівні 100 грн, і це мінімум.

"Задіяти золотовалютні резерви для стримування валютної паніки ніхто не буде, але й конвертувати долари в гривні за курсом 100 також нікому не дадуть. Ймовірно, що Нацбанк видасть указ про обмеження щодо обсягу обміну валюти", каже Орищак.

У інших експертів прогноз також досить песимістичний, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин оцінив нинішні втрати України у 100 млрд доларів, а це ціла половина ВВП країни.

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"У 2014 році курс зріс більш ніж утричі, тоді Україна втратила майже третину ВВП. Наразі, за оцінкою аналітиків Нацбанку, економіка України скоротилася вдвічі. Не виключено, що долар подорожчає пропорційно", сказав Шевчишин.

Ну а поки військові дії продовжуються, торги на міжбанку заморожені і жодних змін чекати не варто.

Варто також нагадати, що під час дії в Україні воєнного стану покупка іноземної валюти суворо заборонена.

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Де зняти готівку

Якщо всі банкомати в окрузі порожні, можна зняти готівку у касі деяких супермаркетів. Щоправда, там видають лише гривні.

Зняти готівку можна у таких торгових точках:

  • "АТБ-Маркет" (до 6000 грн);
  • "Сільпо" (до 6000 грн);
  • "Фора" (до 6000 грн);
  • FOZZY (до 6000 грн);
  • VARUS (до 6000 грн);
  • NOVUS (до 500 грн);
  • ROSHEN (до 500 грн);
  • Лоток (до 6000 грн);
  • Thrash! (До 6000 грн);
  • "Точка" (до 6000 грн);
  • "Сім23" (до 2000 грн).

"Сьогодні" також писали, які правила щодо поводження з валютою встановив НБУ, і розповідали, скільки коштує долар у різних банках.

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