Мінімум 100 грн за долар! Що буде з курсом після закінчення війни з РФ

Разом із експертами розповідаємо, що буде з доларом після закінчення війни з Росією

Експерти дали не найоптимістичніші прогнози щодо курсу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Усі українці з нетерпінням чекають закінчення війни та стабілізації фінансового становища, проте всіх цікавить питання – що ж буде з доларом.

"Сьогодні" дізналися в експертів, що чекає на курс після закінчення війни і готові розповісти вам.

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На думку аналітика компанії "Центр біржових технологій" Максима Орищака, девальвації не уникнути і щойно торги відкриються – курс продажу американського долара опиниться на рівні 100 грн, і це мінімум.

"Задіяти золотовалютні резерви для стримування валютної паніки ніхто не буде, але й конвертувати долари в гривні за курсом 100 також нікому не дадуть. Ймовірно, що Нацбанк видасть указ про обмеження щодо обсягу обміну валюти", – каже Орищак.

У інших експертів прогноз також досить песимістичний, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин оцінив нинішні втрати України у 100 млрд доларів, а це ціла половина ВВП країни.

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"У 2014 році курс зріс більш ніж утричі, тоді Україна втратила майже третину ВВП. Наразі, за оцінкою аналітиків Нацбанку, економіка України скоротилася вдвічі. Не виключено, що долар подорожчає пропорційно", – сказав Шевчишин.

Ну а поки військові дії продовжуються, торги на міжбанку заморожені і жодних змін чекати не варто.

Варто також нагадати, що під час дії в Україні воєнного стану покупка іноземної валюти суворо заборонена.

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Де зняти готівку

Якщо всі банкомати в окрузі порожні, можна зняти готівку у касі деяких супермаркетів. Щоправда, там видають лише гривні.

Зняти готівку можна у таких торгових точках:

"АТБ-Маркет" (до 6000 грн);

"Сільпо" (до 6000 грн);

"Фора" (до 6000 грн);

FOZZY (до 6000 грн);

VARUS (до 6000 грн);

NOVUS (до 500 грн);

ROSHEN (до 500 грн);

Лоток (до 6000 грн);

Thrash! (До 6000 грн);

"Точка" (до 6000 грн);

"Сім23" (до 2000 грн).

"Сьогодні" також писали, які правила щодо поводження з валютою встановив НБУ, і розповідали, скільки коштує долар у різних банках.