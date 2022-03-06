Минимум 100 грн за доллар! Что будет с курсом после окончания войны с РФ

Вместе с экспертами рассказываем, что будет с долларом после окончания войны с Россией

Эксперты дали не самые оптимистичные прогнозы относительно курса / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Все украинцы с нетерпением ждут окончания войны и стабилизации финансового положения, однако всех интересует вопрос – что же будет с долларом.

"Сегодня" узнали у экспертов, что ждет курс после окончания войны и готовы рассказать вам.

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По мнению аналитика компании "Центр биржевых технологий" Максима Орыщака, девальвации не избежать и как только торги откроются – курс продажи американского доллара окажется на уровне 100 грн, и это минимум.

"Задействовать золотовалютные резервы для сдерживания валютной паники никто не будет, но и конвертировать доллары в гривни по курсу 100 также никому не дадут. Вероятно, что Нацбанк издаст указ об ограничениях по объему обмена валюты", – говорит Орыщак.

У других экспертов прогноз тоже достаточно пессимистичный, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин оценил нынешние потери Украины в 100 млрд долларов, а это целая половина ВВП страны.

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"В 2014 году курс вырос более чем втрое, тогда Украина потеряла почти треть ВВП. Сейчас, по оценке аналитиков Нацбанка, экономика Украины сократилась вдвое. Не исключено, что доллар подорожает пропорционально", – сказал Шевчишин.

Ну а пока военные действия продолжаются, торги на межбанке заморожены и никаких изменений ждать не стоит.

Стоит также напомнить, что во время действия в Украине военного положения покупка иностранной валюты строго запрещена.

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Где снять наличку

Если все банкоматы в округе пустые, можно снять наличность в кассе некоторых супермаркетов, правда, там выдают только гривни.

Снять наличные можно в таких торговых точках:

"АТБ-Маркет" (до 6000 грн);

"Сильпо" (до 6000 грн);

"Фора" (до 6000 грн);

FOZZY (до 6000 грн);

VARUS (до 6000 грн);

NOVUS (до 500 грн);

ROSHEN (до 500 грн);

ЛотОК (до 6000 грн);

Thrash! (до 6000 грн);

"Точка" (до 6000 грн);

"Сим23" (до 2000 грн).

"Сегодня" также писали, какие правила по обращению с валютой установил НБУ, и рассказывали, сколько стоит доллар в разных банках.