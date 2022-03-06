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Минимум 100 грн за доллар! Что будет с курсом после окончания войны с РФ

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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6 марта, 17:57
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Вместе с экспертами рассказываем, что будет с долларом после окончания войны с Россией
Эксперты дали не самые оптимистичные прогнозы относительно курса
Эксперты дали не самые оптимистичные прогнозы относительно курса / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Все украинцы с нетерпением ждут окончания войны и стабилизации финансового положения, однако всех интересует вопрос – что же будет с долларом.

"Сегодня" узнали у экспертов, что ждет курс после окончания войны и готовы рассказать вам.

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По мнению аналитика компании "Центр биржевых технологий" Максима Орыщака, девальвации не избежать и как только торги откроются – курс продажи американского доллара окажется на уровне 100 грн, и это минимум.

"Задействовать золотовалютные резервы для сдерживания валютной паники никто не будет, но и конвертировать доллары в гривни по курсу 100 также никому не дадут. Вероятно, что Нацбанк издаст указ об ограничениях по объему обмена валюты", говорит Орыщак.

У других экспертов прогноз тоже достаточно пессимистичный, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин оценил нынешние потери Украины в 100 млрд долларов, а это целая половина ВВП страны.

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"В 2014 году курс вырос более чем втрое, тогда Украина потеряла почти треть ВВП. Сейчас, по оценке аналитиков Нацбанка, экономика Украины сократилась вдвое. Не исключено, что доллар подорожает пропорционально", – сказал Шевчишин.

Ну а пока военные действия продолжаются, торги на межбанке заморожены и никаких изменений ждать не стоит.

Стоит также напомнить, что во время действия в Украине военного положения покупка иностранной валюты строго запрещена.

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Где снять наличку

Если все банкоматы в округе пустые, можно снять наличность в кассе некоторых супермаркетов, правда, там выдают только гривни.

Снять наличные можно в таких торговых точках:

  • "АТБ-Маркет" (до 6000 грн);
  • "Сильпо" (до 6000 грн);
  • "Фора" (до 6000 грн);
  • FOZZY (до 6000 грн);
  • VARUS (до 6000 грн);
  • NOVUS (до 500 грн);
  • ROSHEN (до 500 грн);
  • ЛотОК (до 6000 грн);
  • Thrash! (до 6000 грн);
  • "Точка" (до 6000 грн);
  • "Сим23" (до 2000 грн).

"Сегодня" также писали, какие правила по обращению с валютой установил НБУ, и рассказывали, сколько стоит доллар в разных банках.

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