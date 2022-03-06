Долар та війна: відповіді на головні питання щодо ситуації з валютою

Чи чекати курсу 100 гривень за долар, коли настане мир

Головна новина тижня, що минає – в Україні тепер не можна легально купити готівкову валюту . Здати можна, придбати – ні. Також заборонені будь-які розрахунки в російських та білоруських рублях .

Тим часом, курс готівкового "кешу" не тільки стабілізувався, а й знизився. Не дивно – немає пропозиції, немає попиту. Експерти "Сьогодні" дали відповіді на головні питання щодо ситуації на валютному ринку та спрогнозували, чого чекати далі.

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Це член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, керівник відділу аналітики ДК Forex club Андрій Шевчишин та аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

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Чому Нацбанк заборонив купівлю готівкової валюти?

Експерти схвалюють дії НБУ про тимчасову заборону продажу готівкової валюти фізособам.

Як пояснив Андрій Шевчишин, зараз валюта потрібна державі для закупівлі пального, озброєння, ліків тощо.

Олег Пендзин додав, що Нацбанк таким чином бореться із панікою на валютному ринку, яка може обвалити курс гривні.

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"Частина населення має великі запаси гривні, валюти на руках немає. Зараз величезна кількість біженців, яким нема рації тягти до Європи гривні. Так, там можна розрахуватися гривневою карткою, але для цього спочатку потрібно знайти тут працююче відділення банку і покласти гроші на карту. У цьому сенс обмежень, які не допускають подорожчання долара, його просто не можна купити законно", – додав Олег Пензін.

Як бути тим, хто має депозити у валюті?

Є два варіанти: залишити гроші на рахунку або зняти їх повністю чи частково. Курс видачі суми у валюті встановлює банк, в якому вкладник тримає депозит. Курс може помітно відрізнятись у різних банках.

Що сталося із курсом за тиждень?

Міжбанківський ринок, як і раніше, не працював. На готівковому ринку, за даними сайту finance.ua, рекордний курс спостерігався в неділю, 27 лютого: 31,48 грн/долар у продажу та 29,34 у покупці. Тоді ще не було заборони НБУ купувати фізособам готівкову валюту, його запровадили з 3 березня. Тим не менш, 28 лютого долар почав дешевшати як у продажу, так і в покупці: у середньому з 31,32 грн та 29,32 грн/долар відповідно до 30,67 та 29,21 у суботу.

Максимальний курс купівлі у банках був 29,25 грн/долар, максимальний курс продажу (мається на увазі зняття клієнтами долара зі своїх валютних депозитів) – 32 грн/долар. Але у більшості банків курс зняття валютної готівки тримався в межах 29,33-29,75 грн/долар.

Нагадаємо: Нацбанк із 24 лютого встановив на невизначений час фіксований курс долара : 29,25 грн/долар. При цьому обмежив зняття готівки на рівні 100 тисяч грн на день, у валюті – не більше 30 тис. грн на день в еквіваленті. Такі заходи є стримуючими для валютного ринку країни в період війни.

Що робити з валютою, якщо вона у вас є?

Експерти впевнені: про те, щоб під час війни заробити на зміні курсу, не може бути й мови.

"Тим, хто має готівку "під матрацом", варто її витрачати лише за крайньої необхідності. Чи знімати зараз гроші з валютного депозиту – особиста справа кожного", – каже Олег Пендзин.

Олександр Охріменко не радить намагатися купити на чорному ринку готівкову валюту тим, хто раніше ніколи не купував її у нелегальних міняйл, які, до того ж, нині діють поза межами закону.

"Великий ризик обману, та й порушувати закон доброчесним громадянам навряд чи доречно", – аргументував експерт.

За словами Максима Орищака, найближчим часом, поки не зміниться політичне становище України, всі жителі країни, хто поїхав закордон з готівкою, обмінюватимуть її там на долари або на іншу валюту за фіксованим курсом.

"Намагатися заробити на спекуляціях зараз не вдасться. Чорний ринок варто обходити стороною, тому що за кордоном, куди масово їдуть наші люди, курс гривні стабільний", – заспокоїв Максим Орищак.

Андрій Шевчишин каже, що обмін валюти між фізособами все одно не зникне. Курс встановлюватиметься за домовленістю, але суми для обміну виявляться невеликими.

Чого чекати на тижні?

Для коректності прогнозу курсу долара ми припустили, що бойові дії в Україні з 7 по 13 березня, на жаль, продовжуватимуться. Хоча дуже хочеться, аби настав мир.

Експерти кажуть, що помітних змін не станеться.

"На тижні з 7 по 13 березня курс продажу долара в Україні на готівковому чорному ринку може зростати. Купівля валюти проходитиме за високим курсом, проте офіційний курс залишиться незмінним", – уточнив Максим Орищак.

За словами Андрія Шевчишина, курс долара в банках зупиниться, але навіть зняти валюту з депозитів у багатьох фінустановах буде проблематично.

Що буде з курсом, коли настане світ?

Прогнози песимістичні.

"Девальвації не уникнути, у той момент, коли війна закінчиться і торги відкриються – курс продажу долара США опиниться на рівні 100 гривень за долар, як мінімум, – оцінює ситуацію Максим Орищак. – Рівень руйнувань інфраструктури, що зараз спостерігається, буде причиною масового перерозподілу бюджету країни. Задіяти золотовалютні резерви для стримування валютної паніки ніхто не буде, але й конвертувати долари у гривні за курсом 100 також нікому не дадуть. Ймовірно, що Нацбанк видасть указ про обмеження щодо обсягу обміну валюти".

Андрій Шевчишин уже оцінив втрати України у 100 млрд. доларів, це половина нашого ВВП. І руйнування інфраструктури продовжуються. Тому спрогнозувати, яким буде курс долара після війни зараз неможливо.