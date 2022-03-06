Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 ☢ Атака на ЗАЕС 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Долар та війна: відповіді на головні питання щодо ситуації з валютою

Олександр Панченко Олександр Панченко Редактор Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
6 березня, 06:45
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Чи чекати курсу 100 гривень за долар, коли настане мир

Головна новина тижня, що минає – в Україні тепер не можна легально купити готівкову валюту . Здати можна, придбати – ні. Також заборонені будь-які розрахунки в російських та білоруських рублях .

Тим часом, курс готівкового "кешу" не тільки стабілізувався, а й знизився. Не дивно – немає пропозиції, немає попиту. Експерти "Сьогодні" дали відповіді на головні питання щодо ситуації на валютному ринку та спрогнозували, чого чекати далі.

Реклама

Це член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, керівник відділу аналітики ДК Forex club Андрій Шевчишин та аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

Читайте також: Долар і війна: як зараз вигідно купити та здати готівкову валюту

Реклама

Чому Нацбанк заборонив купівлю готівкової валюти?

Експерти схвалюють дії НБУ про тимчасову заборону продажу готівкової валюти фізособам.

Як пояснив Андрій Шевчишин, зараз валюта потрібна державі для закупівлі пального, озброєння, ліків тощо.

Олег Пендзин додав, що Нацбанк таким чином бореться із панікою на валютному ринку, яка може обвалити курс гривні.

Реклама

"Частина населення має великі запаси гривні, валюти на руках немає. Зараз величезна кількість біженців, яким нема рації тягти до Європи гривні. Так, там можна розрахуватися гривневою карткою, але для цього спочатку потрібно знайти тут працююче відділення банку і покласти гроші на карту. У цьому сенс обмежень, які не допускають подорожчання долара, його просто не можна купити законно", – додав Олег Пензін.

Як бути тим, хто має депозити у валюті?

Є два варіанти: залишити гроші на рахунку або зняти їх повністю чи частково. Курс видачі суми у валюті встановлює банк, в якому вкладник тримає депозит. Курс може помітно відрізнятись у різних банках.

Що сталося із курсом за тиждень?

Міжбанківський ринок, як і раніше, не працював. На готівковому ринку, за даними сайту finance.ua, рекордний курс спостерігався в неділю, 27 лютого: 31,48 грн/долар у продажу та 29,34 у покупці. Тоді ще не було заборони НБУ купувати фізособам готівкову валюту, його запровадили з 3 березня. Тим не менш, 28 лютого долар почав дешевшати як у продажу, так і в покупці: у середньому з 31,32 грн та 29,32 грн/долар відповідно до 30,67 та 29,21 у суботу.

Максимальний курс купівлі у банках був 29,25 грн/долар, максимальний курс продажу (мається на увазі зняття клієнтами долара зі своїх валютних депозитів) – 32 грн/долар. Але у більшості банків курс зняття валютної готівки тримався в межах 29,33-29,75 грн/долар.

Нагадаємо: Нацбанк із 24 лютого встановив на невизначений час фіксований курс долара : 29,25 грн/долар. При цьому обмежив зняття готівки на рівні 100 тисяч грн на день, у валюті – не більше 30 тис. грн на день в еквіваленті. Такі заходи є стримуючими для валютного ринку країни в період війни.

Що робити з валютою, якщо вона у вас є?

Експерти впевнені: про те, щоб під час війни заробити на зміні курсу, не може бути й мови.

"Тим, хто має готівку "під матрацом", варто її витрачати лише за крайньої необхідності. Чи знімати зараз гроші з валютного депозиту – особиста справа кожного", – каже Олег Пендзин.

Олександр Охріменко не радить намагатися купити на чорному ринку готівкову валюту тим, хто раніше ніколи не купував її у нелегальних міняйл, які, до того ж, нині діють поза межами закону.

"Великий ризик обману, та й порушувати закон доброчесним громадянам навряд чи доречно", – аргументував експерт.

За словами Максима Орищака, найближчим часом, поки не зміниться політичне становище України, всі жителі країни, хто поїхав закордон з готівкою, обмінюватимуть її там на долари або на іншу валюту за фіксованим курсом.

"Намагатися заробити на спекуляціях зараз не вдасться. Чорний ринок варто обходити стороною, тому що за кордоном, куди масово їдуть наші люди, курс гривні стабільний", – заспокоїв Максим Орищак.

Андрій Шевчишин каже, що обмін валюти між фізособами все одно не зникне. Курс встановлюватиметься за домовленістю, але суми для обміну виявляться невеликими.

Чого чекати на тижні?

Для коректності прогнозу курсу долара ми припустили, що бойові дії в Україні з 7 по 13 березня, на жаль, продовжуватимуться. Хоча дуже хочеться, аби настав мир.

Експерти кажуть, що помітних змін не станеться.

"На тижні з 7 по 13 березня курс продажу долара в Україні на готівковому чорному ринку може зростати. Купівля валюти проходитиме за високим курсом, проте офіційний курс залишиться незмінним", – уточнив Максим Орищак.

За словами Андрія Шевчишина, курс долара в банках зупиниться, але навіть зняти валюту з депозитів у багатьох фінустановах буде проблематично.

Що буде з курсом, коли настане світ?

Прогнози песимістичні.

"Девальвації не уникнути, у той момент, коли війна закінчиться і торги відкриються – курс продажу долара США опиниться на рівні 100 гривень за долар, як мінімум, – оцінює ситуацію Максим Орищак. – Рівень руйнувань інфраструктури, що зараз спостерігається, буде причиною масового перерозподілу бюджету країни.

Задіяти золотовалютні резерви для стримування валютної паніки ніхто не буде, але й конвертувати долари у гривні за курсом 100 також нікому не дадуть. Ймовірно, що Нацбанк видасть указ про обмеження щодо обсягу обміну валюти".

Андрій Шевчишин уже оцінив втрати України у 100 млрд. доларів, це половина нашого ВВП. І руйнування інфраструктури продовжуються. Тому спрогнозувати, яким буде курс долара після війни зараз неможливо.

"У 2014 році курс виріс більш ніж утричі, тоді Україна втратила майже третину ВВП. Наразі, за оцінкою аналітиків Нацбанку, економіка України скоротилася вдвічі. Не виключено, що долар подорожчає пропорційно", – сказав Андрій Шевчишин.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Це лише початок! Хто виділив Україні понад 660 млн євро на боротьбу з РФ Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич "Україна бореться не лише за себе, а й за те, щоб війни не було у європейських столицях" — Ляшко Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Євгенія Пласконь Як поповнити рахунок на мобільному без інтернету – інструкція Євгенія Пласконь · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Фінанс-дайджест
Більше новин
Автор
Андрій Гаценко

Андрій Гаценко

Провідний редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Крипторинок
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Цитата дня

Деградація економіки РФ почалася ще за молодого Путіна. Нині ж ця деградація завдяки гігантській корупції вилізе через звичайні життєві проблеми.

Цитата на segodnya.ua
Ерік Найман, економіст
Що буде далі?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

39199.7

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

2636.82

Litecoin (LTC)

104.03

Ripple (XRP)

0.74

Купити криптовалюту
Наші янголи-охоронці

Позивний “Каракурт”. У бою за Гостомель загинув Герой України капітан Валерій Чибінєєв. Був командиром роти снайперів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, обороняв Донецький аеропорт, Авдіївку, визволяв Лиман. Зірку Героя отримав 2016-го. На його честь пропонують назвати одну з вулиць Гостомеля.

Герої не вмирають!
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
На зв'язку
Мобільні оператори змінюють умови
Що потрібно знати
Історії звитяг
Моряк Тарас Остапчук, який керував яхтою віце-президента російського концерну з виробництва зброї «Ростех», дізнавшись про вторгнення до його рідної України, втопив судно біля берегів Іспанії. Чим завдав ворогові збитків на $9 млн. Капітана заарештувала місцева влада, але, дізнавшись про причину вчинку, відпустила.
Слава Україні!
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як підтримати армію

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Що робити з платіжками під час війни?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти