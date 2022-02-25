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Курс долара зафіксовано: яка ситуація на ринку валют 25 лютого

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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25 лютого, 09:29
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 25 лютого
Курс валют 25 лютого
Курс валют 25 лютого / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на п'ятницю, 25 лютого, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 29,25 грн;
  • 1 євро – 33,17 грн;
  • 1 злотий – 7,29 грн;
  • 10 російських рублів – 3,64 грн.

У звʼязку з початком повномасштабної війни на території України НБУ зафіксував курс 24 лютого. Тож курс вищезгаданих валют не змінився.

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Що було з курсом долара та євро на міжбанку

24 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 29,80-29,95 гривні.

О 16:59 за Києвом середні курси валют на міжбанку були такими:

  • долар США – 29,80-29,95 гривні;
  • євро – 33,22-33,39 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 29,35-30,94 гривні. Євро купують за 33,11 гривні, продають за 34,96 гривні.

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На "чорному" ринку долар торгується за 30,15-31,00 гривні, євро тільки купують за 32 гривні.

Банки встановлюють обмеження

НБУ запевнив, що банківська система під час війни продовжуватиме роботу, але є кілька нюансів:

  • введено обмеження на зняття готівки обсягом 100 тис. грн на день, крім виплат зарплат та соціальних виплат;
  • заборона видачу готівки з рахунків клієнтів у іноземній валюті;
  • обмежень на безготівкові розрахунки наразі немає;
  • доступ до сейфових скриньок зберігається.

Нагадаємо, вночі 24 лютого по всій країні лунали вибухи. На мирні міста падали ракети, з Криму пішли танки, сухопутне вторгнення у напрямку Харкова, Києва.

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Раніше ми писали, що ПриватБанк скасував комісію за зняття та переказ грошей.

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