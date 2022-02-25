Курс доллара зафиксирован: какова ситуация на рынке валют 25 февраля

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 25 февраля, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:
- 1 доллар США – 29,25 грн;
- 1 евро – 33,17 грн;
- 1 злотый – 7,29 грн;
- 10 российских рублей – 3,64 грн.
В связи с началом полномасштабной войны на территории Украины НБУ зафиксировал курс 24 февраля. Так что курс вышеупомянутых валют не изменился.
Что было с курсом доллара и евро на межбанке
24 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 29,80 – 29,95 гривни.
Далее по теме
В 16:59 по Киеву средние курсы валют на межбанке были такими:
- доллар США – 29,80-29,95 гривни;
- евро – 33,22-33,39 гривни.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 29,35-30,94 гривни. Евро покупают за 33,11 гривни, продают за 34,96 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется за 30,15-31,00 гривни, евро только покупают за 32 гривни.
Банки устанавливают ограничения
НБУ заверил, что банковская система во время войны будет продолжать работу, но есть несколько нюансов:
- введено ограничение на снятие наличных в объеме 100 тыс. грн в день, кроме выплат зарплат и социальных выплат;
- запрет на выдачу наличных средств со счетов клиентов в иностранной валюте;
- ограничений на безналичные расчеты пока нет;
- доступ к сейфовым ящикам сохраняется.
Напомним, ночью 24 февраля по всей стране раздавались взрывы. На мирные города падали ракеты, из Крыма пошли танки, сухопутное вторжение в направлении Харькова, Киева.
Ранее мы писали, что ПриватБанк отменил комиссию за снятие и перевод денег.