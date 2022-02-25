Курс доллара зафиксирован: какова ситуация на рынке валют 25 февраля

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 25 февраля

Курс валют 25 лютого / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 25 февраля, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 29,25 грн;

1 евро – 33,17 грн;

1 злотый – 7,29 грн;

10 российских рублей – 3,64 грн.

В связи с началом полномасштабной войны на территории Украины НБУ зафиксировал курс 24 февраля. Так что курс вышеупомянутых валют не изменился.

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Что было с курсом доллара и евро на межбанке

24 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 29,80 – 29,95 гривни.

В 16:59 по Киеву средние курсы валют на межбанке были такими:

доллар США – 29,80-29,95 гривни;

евро – 33,22-33,39 гривни.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 29,35-30,94 гривни. Евро покупают за 33,11 гривни, продают за 34,96 гривни.

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На "черном" рынке доллар торгуется за 30,15-31,00 гривни, евро только покупают за 32 гривни.

Банки устанавливают ограничения

НБУ заверил, что банковская система во время войны будет продолжать работу, но есть несколько нюансов:

введено ограничение на снятие наличных в объеме 100 тыс. грн в день, кроме выплат зарплат и социальных выплат;

в день, кроме выплат зарплат и социальных выплат; запрет на выдачу наличных средств со счетов клиентов в иностранной валюте;

ограничений на безналичные расчеты пока нет;

доступ к сейфовым ящикам сохраняется.

Напомним, ночью 24 февраля по всей стране раздавались взрывы. На мирные города падали ракеты, из Крыма пошли танки, сухопутное вторжение в направлении Харькова, Киева.

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Ранее мы писали, что ПриватБанк отменил комиссию за снятие и перевод денег.