ПриватБанк отменил комиссию за снятие и перевод денег

Банк сообщает, что такие действия временные

Комиссию отменили на перевод и снятие денег / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Государственный ПриватБанк отменил комиссию на снятие наличных с кредитных карт физлиц.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

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"В этот сложный период ПриватБанк принял решение отменить комиссию на снятие наличных с кредитных карт частных лиц. Мы будем информировать вас о дальнейших решениях ПриватБанка", — сказали в пресс-службе.

Временно отменил банк и комиссию на зачисление средств на карты для выплат физлиц.

Банки устанавливают ограничения

НБУ заверил, что банковская система во время войны будет продолжать работу, но есть несколько нюансов:

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введено ограничение на снятие наличных объемом 100 тыс. грн в день, кроме выплат зарплат и социальных выплат;

в день, кроме выплат зарплат и социальных выплат; запрет на выдачу наличных средств со счетов клиентов в иностранной валюте;

ограничений на безналичные расчеты пока нет;

доступ к сейфовым ящикам сохраняется.

Раньше мы рассказывали, что украинцы жаловались на работу банков.

Также мы писали, как вообще жители столицы реагировали на первый день войны.