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ПриватБанк скасував комісію за зняття та переказ грошей

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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24 лютого, 16:24
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Банк повідомляє, що такі дії тимчасові
Комісію скасували на переказ та зняття грошей
Комісію скасували на переказ та зняття грошей / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Державний ПриватБанк скасував комісію на зняття готівки з кредитних карток фізосіб.

Про це повідомили у пресслужбі банку.

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"У цей складний період ПриватБанк прийняв рішення скасувати комісію на зняття готівки з кредитних карток приватних осіб. Ми будемо інформувати вас про подальші рішення ПриватБанку", — сказали у пресслужбі.

Тимчасово скасував банк і комісію на зарахування коштів на карти для виплат фізосіб.

Банки встановлюють обмеження

НБУ запевнив, що банківська система під час війни продовжуватиме роботу, але є кілька нюансів:

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  • введено обмеження на зняття готівки обсягом 100 тис. грн на день, крім виплат зарплат та соціальних виплат;
  • заборона видачу готівки з рахунків клієнтів у іноземній валюті;
  • обмежень на безготівкові розрахунки наразі немає;
  • доступ до сейфових скриньок зберігається.

Раніше ми розповідали, що українці скаржились на роботу деяких банків.

Також ми писали, як взагалі жителі столиці реагували на перший день війни.

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