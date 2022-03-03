Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка 🚨 Руйнування Харкова
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

НБУ ввів серйозні обмеження на операції з валютою – чого не можна робити

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 березня, 18:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, які операції з валютою не можна робити, щоб не наразитися на неприємності
Що відбувається на ринку валют
Що відбувається на ринку валют / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні тимчасово заборонено купувати іноземну валюту у зв’язку із запровадженням в країні воєнного стану, натомість продати валюту можна у працюючих відділеннях банків, операторів поштового зв'язку та в обмінниках, без обмежень.

Про це та інші дозволені операції повідомляє НБУ.

Реклама

Отже, українцям дозволено зняття з валютного рахунку іноземної валюти у еквіваленті 30 тис. грн. на день без комісій, а у національній валюті – 100 грн на день.

За кордоном свої платіжні картки можна використовувати як для зняття готівки, так і для безготівкових розрахунків. Зазначається, що обменень на безготівкові розрахунки за кордоном немає.

А ось будь-які операції із російськими чи білоруськими рублями суворо заборонені.

Реклама

"Заборонені перекази, в тому числі з використанням картки або іншого електронного платіжного засобу, який випустила платіжна система, що працює в РФ та Білорусі", – наголошує пресслужба.

Це означає, що такими картками не можна розраховуватись в Україні, а також робити перекази, знімати з них готівку та проводити інші операції.

Обмеження для підприємців

У Нацбанку заявили, що підприємства, які мають спеціальні дозволи та забезпечують виконання планів з мобілізації мають право необмежено знімати валюту.

Реклама

На тих територіях, які перебувають під загрозою російської окупації, зняти з валютного рахунку можна без обмежень гроші у валюті рахунку.

Зауважте, що рішення про обсяги видачі готівкової валюти будуть ухвалювати керівники банківських відділень на місцях, зважаючи на ситуацію.

Що відбувається на ринку валют?

Як розповів "Сьогодні" аналітик RoboForex Андрій Гойлов, торги на міжбанку призупинені минулого тижня і торговельна сесія середи валютної пари долар/гривня завершилася на рівні 29,95, курс євро зміцнився до позначки 33,41 грн.

Повноцінна діяльність на міжбанку поновиться лише після припинення бойових дій між РФ та Україною, каже експерт.

Також Гойлов розповідає, що Мінфін анонсував випуск "військових" ОВДП на суму 400 млрд грн і вже у вівторок пройшов перший аукціон із розміщення цих паперів.

"До держбюджету було залучено 8,14 млрд грн. Це дуже добрий результат, особливо на тлі такої складної ситуації в країні. НБУ заявив, що викупить більшу частину "військових" ОВДП", – констатує Гойлов.

На думку економіста, це "прихована" емісія гривні, яка призведе до зростання інфляції та девальвації національної валюти.

"Сьогодні" також писали, що відбувається з російським рублем на біржі та розповідали, як у прямому ефірі випили за упокій фондового ринку РФ.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва НБУ ввів серйозні обмеження на операції з валютою – чого не можна робити Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Без обмежень! На що дозволили витрачати "тисячу Зеленського" Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Євгенія Пласконь Податки та перевірки відтермінували: коли потрібно подавати документи Євгенія Пласконь · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Фінанс-дайджест
Більше новин
Автор
Андрій Гаценко

Андрій Гаценко

Провідний редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Крипторинок
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Евакуація
Куда УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Цитата дня

Декілька років у Росії заборонені вивіски з курсом долара та євро в банках, щоб це не привертало увагу і менше люди задавалися питанням, як при дорогій нафті, стабільному припливі грошових коштів від експорту у них такий дорогий долар, євро і нічого в країні не змінюється.

Максим Орищак, аналітик компанії "Центр біржових технологій"
Що буде далі?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

42445.65

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

2822.01

Litecoin (LTC)

109.94

Ripple (XRP)

0.75

Купити криптовалюту
Наші янголи-охоронці

Той, хто пройшов крізь вогонь. Сапер-матрос підірвав міст разом із собою, щоб зупинити танки РФ.

Герої не вмирають!
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
На зв'язку
Мобільні оператори змінюють умови
Все, що потрібно знати
Історії звитяг
Сумські партизани. Залізничники Руслан Аристархов і Артем Кисельов без зброї, але за допомогою кмітливості захопили ворожий БТР та двох російських військових із екіпажу. УЗ готує подання до нагородження своїх героїв.
Слава Україні!
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як підтримати армію

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Що робити з платіжками під час війни?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти