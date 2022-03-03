Рубль летит в пропасть: Россия все ближе подходит к дефолту

Российский рубль продолжает падать и бить новые рекорды на фоне войны в Украине и санкций западных партнеров против агрессора.
Об этом свидетельствуют данные финансовой площадки Investing.com.
Утром, 3 марта, российская валюта обвалилась с 106 до 116 рублей за доллар, хотя с момента открытия торгов прошло всего несколько часов.
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Все дело в том, что многие западные страны ввели санкции против Центробанка РФ и заблокировали его международные резервы, которые использовались для сдерживания рубля.
Сейчас Центробанк пытается срочно найти новые источники подкрепления рубля, например – экспортеры. Но таким образом долго курс не удержать.
Рейтинговое агентство Fitch уже понизило рейтинг России до "В" с "ВВВ", что означает существенный риск дефолта при ограниченном запасе прочности и высокой уязвимости.
По словам министра обороны Алексея Резникова, такими темпами рубль скоро превратится в обычные бумажки.
В России паника
Несмотря на пропагандистские заявления Кремля о том, что ситуация полностью контролируется, россияне уже ощутили на себе приближающуюся финансовую изоляцию.
Люди стоят по несколько часов к банкоматам, где уже на всех не хватает налички. Также была введена комиссия в размере 30% при покупке доллара на бирже физлицами и запрет на вывоз более 10 тыс. долларов наличкой за границу.
"Сегодня" ранее писали, как РФ превращается во вторую Северную Корею и рассказывали, сколько иностранной валюты разрешили снимать за один раз украинцам.