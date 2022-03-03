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Рубль летить у прірву: Росія дедалі ближче підходить до дефолту

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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3 березня, 10:47
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Розповідаємо, що відбувається із валютою агресора на біржі під час війни з Україною
Що відбувається з рублем на торгах
Що відбувається з рублем на торгах / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російський рубль продовжує падати та бити нові рекорди на тлі війни в Україні і санкцій західних партнерів проти агресора.

Про це свідчать дані фінансового майданчика Investing.com.

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Вранці, 3 березня, російська валюта обвалилася зі 106 до 116 рублів за долар, хоча з відкриття торгів пройшло лише кілька годин.

/ Фото: Investing.com

Справа в тому, що багато західних країн ввели санкції проти Центробанку РФ і заблокували його міжнародні резерви, які використовувалися для стримування рубля.

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Наразі Центробанк намагається терміново знайти нові джерела підкріплення рубля, наприклад – експортери. Але в такий спосіб довго курс не втримати.

Рейтингове агентство Fitch вже знизило рейтинг Росії до "В" з "ВВВ", що означає суттєвий ризик дефолту при обмеженому запасі міцності та за високої вразливості.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, такими темпами рубль скоро перетвориться на звичайні папірці.

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У Росії паніка

Незважаючи на пропагандистські заяви Кремля про те, що ситуація повністю контролюється, росіяни вже відчули на собі фінансову ізоляцію, що наближається.

Люди стоять по кілька годин до банкоматів, де вже на всіх не вистачає готівки. Також було запроваджено комісію у розмірі 30% при купівлі долара на біржі фізособами та заборону на вивіз понад 10 тис. доларів готівкою за кордон.

"Сьогодні" раніше писали, як РФ перетворюється у другу Північну Корею і розповідали, скільки іноземної валюти дозволили знімати за один раз українцям.

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