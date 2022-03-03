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СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

В России в прямом эфире выпили за смерть фондового рынка (видео)

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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3 марта, 11:30
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Рассказываем, как эксперты в России относятся к экономической ситуации в стране
Эксперты в РФ уже похоронили свой фондовый рынок
Эксперты в РФ уже похоронили свой фондовый рынок / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Финансовый эксперт выпил за смерть фондового рынка РФ в прямом эфире.

Это произошло на телеканале "РБК", передают Telegram-каналы.

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Ведущая задала вопрос эксперту по биржевым стратегиям Александру Бутманову о том, стали ли биржевые стратегии атавизмом в нынешней ситуации на что экономист сказал, что передает привет Сергею Усиченко, который еще 12 лет назад и выпил за смерть фондового рынка.

"Сегодня я пью газировку. Дорогой фондовый рынок, ты был нам близок, был интересен, покойся с миром, дорогой мой товарищ", – сказал эксперт и сделал глоток из бутылки.

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Что происходит с экономикой РФ?

Западные страны ввели множество разрушительных, мощных санкций против РФ в ответ на путинское нападение на Украину. Санкции направлены и на Центробанк РФ, а именно на его международные резервы.

Также из России начали массово выходить мировые компании из самых разных сфер, которые отказались вести бизнес в стране-агрессоре и спонсировать убийства.

На фоне военных действий рекордно обвалились акции крупнейших компаний РФ, например ценные бумаги Сбербанка 2 марта обесценились до 1 цента.

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Рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг России с "ВВВ" до "В", что расшифровывается как "существенный риск дефолта".

"Сегодня" также писали, на сколько обвалился российский рубль и рассказывали, как Россия превращается в Северную Корею.

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