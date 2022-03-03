НБУ ввел серьезные ограничения на операции с валютой – чего нельзя делать

Рассказываем, какие операции с валютой нельзя производить, чтобы не нарваться на неприятности

Что происходит на рынке валют / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине временно запрещено покупать иностранную валюту в связи с введением в стране военного положения, продать валюту можно в работающих отделениях банков, операторов почтовой связи и в обменниках, без ограничений.

Об этом и других разрешенных операциях сообщает НБУ.

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Следовательно, украинцам разрешено снятие с валютного счета иностранной валюты в эквиваленте 30 тыс. грн. в день без комиссий, а в национальной валюте – 100 грн. в день.

За границей свои платежные карты можно использовать как для снятия наличных, так и для безналичных расчетов. Отмечается, что обмена на безналичные расчеты за границей нет.

А вот какие-либо операции с российскими или белорусскими рублями строго запрещены.

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"Запрещены переводы, в том числе с использованием карты или другого электронного платежного средства, выпущенного платежной системой, работающей в РФ и Беларуси", – отмечает пресс-служба.

Это значит, что такими картами нельзя рассчитываться в Украине, а также делать переводы, снимать с них наличные деньги и проводить другие операции.

Ограничения для предпринимателей

В Нацбанке заявили, что предприятия, имеющие специальные разрешения и обеспечивающие выполнение планов по мобилизации, имеют право неограниченно снимать валюту.

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На тех территориях, которые находятся под угрозой российской оккупации, снять с валютного счета можно без ограничения деньги в валюте счета.

Обратите внимание, что решения об объемах выдачи наличной валюты будут принимать руководители банковских отделений на местах, учитывая ситуацию.

Что происходит на рынке валют?

Как рассказал аналитик RoboForex Андрей Гойлов, торги на межбанке приостановлены на прошлой неделе и торговая сессия среды валютной пары доллар/гривна завершилась на уровне 29,95, курс евро укрепился до отметки 33,41 грн.

Полноценная деятельность на межбанке возобновится после прекращения боевых действий между РФ и Украиной, говорит эксперт.

Также Гойлов рассказывает, что Минфин анонсировал выпуск "военных" ОВГЗ на сумму 400 млрд грн и уже во вторник прошел первый аукцион по размещению этих бумаг.

"В госбюджет было привлечено 8,14 млрд грн. Это очень хороший результат, особенно на фоне столь сложной ситуации в стране. НБУ заявил, что выкупит большую часть "военных" ОВГЗ.", – констатирует Гойлов.

По мнению экономиста, это "скрытая" эмиссия гривны, которая приведет к росту инфляции и девальвации национальной валюты.

"Сегодня" также писали, что происходит с российским рублем на бирже и рассказывали, как в прямом эфире выпили за упокой фондового рынка РФ.