Доллар и война: ответы на главные вопросы о ситуации с валютой

Ждать ли курса 100 гривен за доллар, когда наступит мир

Главная новость уходящей недели – в Украине теперь нельзя легально купить наличную валюту. Сдать можно, приобрести – нет. Также запрещены любые расчеты в российских и белорусских рублях.

Тем временем курс наличного "кэша" не только стабилизировался, но и снизился. Неудивительно – нет предложения, нет и спроса. Эксперты "Сегодня" дали ответы на главные вопросы о ситуации на валютном рынке и спрогнозировали чего ждать дальше.

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Это член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

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Почему Нацбанк запретил покупку наличной валюты?

Эксперты одобряют действия НБУ о временном запрете продажи наличной валюты физлицам

Как разъяснил Андрей Шевчишин, сейчас валюта нужна государству для закупки топлива, вооружения, лекарств и так далее.

Олег Пендзин добавил, что Нацбанк таким образом борется с паникой на валютном рынке, которая может обвалить курс гривни.

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"У части населения есть большие запасы гривни, валюты на руках нет. Сейчас огромное количество беженцев, которым нет смысла тащить в Европу гривни. Да, там можно рассчитаться гривневой карточкой, но для этого сперва здесь нужно найти работающее отделение банка и положить деньги на карту. В этом смысл ограничений, которые не допускают удорожания доллара, его просто нельзя купить законно", – аргументировал Олег Пендзин.

Как быть тем, у кого есть депозиты в валюте?

Есть два варианта: оставить деньги на счету или снять их полностью либо частично. Курс выдачи суммы в валюте, устанавливает банк, в котором вкладчик держит депозит. Курс может заметно отличаться в разных банках.

Что произошло с курсом за неделю?

Межбанковский рынок по-прежнему не работал. На наличном рынке, по данным сайта finance.ua, рекордный курс наблюдался в воскресенье, 27 февраля: 31,48 грн/доллар в продаже и 29,34 в покупке. Тогда еще не была запрета НБУ на покупку физлицами наличной валюты, его ввели с 3 марта. Тем не менее, 28 февраля доллар начал дешеветь как в продаже, так и в покупке: в среднем с 31,32 грн и 29,32 грн/доллар соответственно до 30,67 и 29, 21 в субботу.

Максимальный курс покупки в банках был 29,25 грн/доллар, максимальный курс продажи (имеется в виду снятие клиентами доллара со своих валютных депозитов) – 32 грн/доллар. Но в большинстве банков курс снятия валютной налички держался в пределах 29,33-29,75 грн/доллар.

Напомним: Нацбанк с 24 февраля установил на неопределенное время фиксированный курс доллара: 29,25 грн/доллар. При этом ограничил снятие наличных денег на уровне 100 тысяч грн в день, в валюте – не более 30 тыс. грн в день в эквиваленте Такие меры являются сдерживающими для валютного рынка страны в период войны.

Что сейчас делать с валютой, если она у вас есть?

Эксперты уверены: о том, чтобы во время войны заработать на изменении курса, не может быть и речи.

"Тем, у кого есть наличка "под матрасом", стоит ее тратить только при крайней необходимости. Снимать ли сейчас деньги с валютного депозита – личное дело каждого", – говорит Олег Пендзин.

Александр Охрименко не советует пытаться купить на черном рынке наличную валюту тем, кто раньше никогда не покупал ее у нелегальных менял, которые, к тому же, сейчас действуют вне рамок закона.

"Велик риск обмана, да и нарушать закон добропорядочным гражданам вряд ли уместно", – аргументировал эксперт.

По словам Максима Орыщака, в ближайшее время, пока не изменится политическое положение Украины, все жители страны, кто уехал заграницу с наличными гривнями, будут обменивать их там на доллары или на другую валюту по фиксированному курсу.

"Пытаться заработать на спекуляциях сейчас не получится. Черный рынок стоит обходить стороной, так как за границей, куда массово уезжают наши люди, курс гривни стабильный", – успокоил Максим Орыщак.

Андрей Шевчишин говорит, что обмен валюты между физлицами все равно не исчезнет. Курс будет устанавливаться по договоренности, но суммы для обмена окажутся небольшими.

Чего ожидать на неделе?

Для корректности прогноза курса доллара мы допустили, что боевые действия в Украине с 7 по 13 марта, увы, будут продолжаться. Хотя очень хочется, чтобы наступил мир.

Эксперты говорят, что заметных изменений не произойдет.

"На неделе с 7 по 13 марта курс продажи доллара в Украине на наличном черном рынке может расти. Покупка валюты будет проходить по высокому курсу, однако официальный курс останется неизменным", – уточнил Максим Орыщак.

По словам Андрея Шевчишина, курс доллара в банках остановится, но даже снять валюту с депозитов во многих из них будет проблематично.

Что будет с курсом, когда наступит мир?

Прогнозы пессимистичны.

"Девальвации не избежать, в тот момент, когда война закончится и торги откроются – курс продажи доллара США окажется на уровне 100 гривен за доллар, как минимум, – оценивает ситуацию Максим Орыщак. – Уровень разрушений инфраструктуры, который сейчас наблюдается, будет причиной для массового перераспределения бюджета страны. Задействовать золотовалютные резервы для сдерживания валютной паники никто не будет, но и конвертировать доллары в гривни по курсу 100 также никому не дадут. Вероятно, что Нацбанк издаст указ об ограничениях по объему обмена валюты".

Андрей Шевчишин уже оценил потери Украины в 100 млрд долларов, это половина нашего ВВП. И разрушения инфраструктуры продолжаются. Поэтому спрогнозировать, каким будет курс доллара после войны, сейчас невозможно.