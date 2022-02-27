Долар і війна: як зараз вигідно купити та здати готівкову валюту

Лайфхаки від експертів "Сьогодні"

НБУ розрахував новий курс / Фото: Колаж: Сьогодні

Напад РФ на Україну боляче вдарив по курсу гривні: за лічені дні вона знецінилася більше ніж на 10%. Міжбанківський ринок не працює, майже всі комерційні банки та обмінники закриті, а ті, що працюють, валюту або не продають, або пропонують за грабіжницьким курсом – майже по 40 грн/долар. Що зараз робити з валютою, розповіли експерти "Сьогодні".

Це член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, керівник відділу аналітики ДК Forex club Андрій Шевчишин та аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

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Що сталося з курсом за тиждень

З понеділка курс долара, який підігрівався інформацією про можливе військове вторгнення Росії, зростав як на дріжджах. І коли напад РФ на Україну почався, курс ракетою рвонув угору, а готівкова валюта швидко зникла з продажу. У цифрах це виглядало так: понеділок – продаж 28,78 грн/долар, купівля – 28,39, вівторок – 29,30 та 28,75, середа – 30,14 та 29,31. Четвер (день вторгнення) – стрибок курсу до 30,90 та 29,25 та поступове зникнення валюти на продаж в обмінниках та банках. До вечора суботи – вже 31,48 грн/долар у продажу та 29,34 при купівлі.

Спред (різниця між курсами купівлі та продажу) відразу розширився з 39 копійок до рекордних 2 грн 14 коп. Так завжди буває, коли на ринку паніка, і власники готівкової валюти намагаються на ній заробити.

Нацбанк у понеділок-середу поступово девальвував гривню: з 28,34 до 28,99 грн/долар. У четвер регулятор повідомив, що на час бойових дій офіційний курс, який застосовується для безготівкових розрахунків, залишається фіксованим - 29,25 грн/долар. Разом за сім днів безготівкова гривня знецінилася на 91 копійку (3%), готівка – на 2,88 грн (10%) у продажу та на 1,08 грн (4%) при купівлі.

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Аналіз ситуації на ринку

Експерти кажуть, що економічних причин зміни курсу немає, тільки воєнні: вторгнення РФ, припинення роботи безготівкового валютного ринку, паніка на готівковому ринку.

"На жаль, наші єврооблігації на дефолтному рівні", – констатував Андрій Шевчишин.

За словами Олега Пендзина, логічного пояснення тому, що зараз відбувається в Україні, не існує.

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Олександр Охріменко зазначив: фіксація курсу – неринковий метод, але необхідний у цих умовах. Як це позначиться на ситуації з готівковим доларом, поки що прогнозувати складно. Але критичний імпорт (енергоносії) за валюту імпортуватимуть.

Більш розгорнутий аналіз ситуації дав Максим Орищак.

"Нерозуміння до кінця того, що відбувається, не дає нам орієнтирів для валютних очікувань, – аналізує Максим Орищак. – Призупинення торгів на валютному ринку, фіксація курсу з боку НБУ – демонстрація нерозуміння економічних наслідків дій Росії та України з 24 лютого. Інвестиційна привабливість України впаде катастрофічно, тому можна очікувати, що курс гривні перебуватиме стабільно вище 30 за долар з березня поточного року".

Чого чекати на тижні

Усі експерти кажуть: зараз прогнозувати, що буде з готівковим курсом, неможливо – агресія продовжується, ескалація бойових дій наростає, ситуація змінюється, як у калейдоскопі.

"Офіційний ринок не працює, є лише чорний ринок і щодо нього відомостей немає, – повідомив Андрій Шевчишин. – А у понеділок валютний ринок працюватиме? А купувати валюту де, у кого? Це війна. Ми віримо у краще, але все змінюється щогодини. Тут нічого поки що прогнозувати".

На думку Максима Орищака, гривня протягом першого тижня березня повністю залежатиме від геополітичної ситуації в країні, а також від рішення НБУ відновити торги.

"Потрібно розуміти, що нинішній торговий коридор 28-33 грн/долар, або можливий 30-45 грн/долар не залежить від економічних прогнозів або фактичної економічної ситуації в країні", – пояснив експерт.

Продавати чи купувати валюту

Експерти радять з обережністю проводити валютні операції, особливо купівлю доларів чи євро.

"Громадянам, які хочуть заробити на девальвації гривні, можна готуватися до купівлі долара на чорному ринку, як тільки ситуація в країні стане безпечною, щоб думати про валютообмінні операції", – радить Максим Орищак.

Андрій Шевчишин пропонує скористатися сайтами обміну валют, але зараз є підвищена небезпека, що там орудують шахраї.

"Валюту зараз можна здати, наприклад, у держбанках, вони працюють. Курс не найвигідніший (ПриватБанк купував у суботу по 29,20 грн/долар), але багато хто тримає заощадження в доларах, а в магазинах приймають лише гривні, тому іншого виходу немає", – каже Андрій Шевчишин.

А ось купити валюту без ризику можна лише по 38-39 грн/долар у деяких невеликих комбанках, які ризикують працювати.

Олександр Охріменко не радить цього робити. За його словами, з пропозицією купити чи продати долари краще звернутися до друзів, знайомих, але не через, наприклад, соцмережі, а конфіденційно, щоб не привертати увагу кримінальних елементів.