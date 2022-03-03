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Банки встановлюють свій курс: скільки коштує долар у ПриватБанку, Ощадбанку, Monobank та ПУМБ

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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3 березня, 14:41
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Розповідаємо, який курс долара встановили українські банки і як він відрізняється від курсу НБУ
Що відбувається з доларом у банках
Що відбувається з доларом у банках / Фото: уніан

У зв'язку з запровадженням в Україні військового стану офіційний курс долара від НБУ зафіксовано на рівні 24 лютого, але це не заважає українським банкам встановлювати свій.

"Сьогодні" розповідають, як ситуація в різних банках України за даними порталу "Мінфін".

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Отже, зафіксований НБУ курс долара становить 29,25 грн, а євро – 33,17 грн. Банки відійшли від цього, але не критично:

  • ПУМБ – 29,75/30,85 грн (купівля/продаж);
  • ПриватБанк – 29,25/29,33 грн;
  • Ощадбанк – 29,25/31,25 грн;
  • Monobank – 29,25/30,25 грн.

Курс євро 3 березня:

  • ПУМБ – 33,75/34,95 грн;
  • ПриватБанк – 32,16/32,76 грн;
  • Ощадбанк – 33,17/33,17 грн;
  • Monobank – 32,26/33,26 грн.

В інших банках ситуація така:

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Скриншот: Мінфин
Скриншот: Мінфин

Курс рубля б'є рекорди

Тим часом, під гнітом західних санкцій, російський рубль котиться все нижче на біржових торгах. У четвер, за кілька годин після початку торгів валюта зі 106 руб. обвалилася до 116 щодо долара.

На тлі цього рейтингове агентство Fitch знизило рейтинг РФ до "В" із "ВВВ". Це розшифровується як суттєвий ризик дефолту при обмеженому запасі міцності та високої вразливості.

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"Сьогодні" також писали, що українцям дозволили знімати готівкову валюту і розповідали, кому і за що виплатять 6,5 тис. грн.

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Декілька років у Росії заборонені вивіски з курсом долара та євро в банках, щоб це не привертало увагу і менше люди задавалися питанням, як при дорогій нафті, стабільному припливі грошових коштів від експорту у них такий дорогий долар, євро і нічого в країні не змінюється.

Максим Орищак, аналітик компанії "Центр біржових технологій"
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