Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка 🚨 Руйнування Харкова
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Деяким українцям виплатять по 6,5 тис. грн – хто може отримати гроші

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 березня, 11:57
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
В уряді підготували нову програму допомоги українцям, які постраждали від війни
Зеленський анонсував нову програму
Зеленський анонсував нову програму / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Президент Володимир Зеленський анонсував виплату 6,5 тис. грн фінансової допомоги українцям, які втратили роботу через напад РФ.

Про це президент сказав під час свого відеозвернення.

Реклама

За словами Зеленського, це стосується всіх найманих працівників та ФОП, без жодних додаткових умов.

"Наш уряд уже підготував програму спеціальної допомоги для всіх українців, котрі втратили можливість працювати. Зараз. Через війну. Там, де бойові дії. Кожен найманий працівник, кожен ФОП, кожен наш громадянин, у якого Росія забрала можливість працювати, отримає по 6,5 тисячі гривень без жодних умов", – сказав Зеленський.

Також президент підкреслив, що незважаючи на війну, всі українці отримають свої пенсії, і вони навіть будуть проіндексовані на 14%, як і обіцялося, в березні.

Реклама

Пенсії в умовах війни

Міністр соціальної політики Марина Лазебна в телеефірі розповіла, що українцям, які отримують пенсії на картку, вже виплатили гроші і залишилося вирішити питання з тими, хто отримує гроші на руки.

Їм, за словами міністра, буде здійснено виплати через переказ, навіть у разі зміни місця проживання. Виплати таким людям розпочнуться 4 березня, а субсидії та інші види соціальної допомоги – 7 числа.

Зазначається, що з пенсіонером мають зв'язатися через особистий е-кабінет Пенсійного фонду для уточнення фактичного місця проживання.

Реклама

"Сьогодні" також писали, що "Укрзалізниця" продовжує евакуацію українців, та розповідали, на що тепер можна витратити "тисячу Зеленського".

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва ПриватБанк оголосив нові кредитні канікули – кому і скільки можна не платити Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Без обмежень! На що дозволили витрачати "тисячу Зеленського" Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Євгенія Пласконь Достатньо показати паспорт – в яких країнах проїзд для українців безкоштовий Євгенія Пласконь · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Фінанс-дайджест
Більше новин
Автор
Андрій Гаценко

Андрій Гаценко

Провідний редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Крипторинок
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Евакуація
Куда УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Цитата дня

Декілька років у Росії заборонені вивіски з курсом долара та євро в банках, щоб це не привертало увагу і менше люди задавалися питанням, як при дорогій нафті, стабільному припливі грошових коштів від експорту у них такий дорогий долар, євро і нічого в країні не змінюється.

Максим Орищак, аналітик компанії "Центр біржових технологій"
Що буде далі?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

43434.73

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

2905.83

Litecoin (LTC)

111.1

Ripple (XRP)

0.77

Купити криптовалюту
Наші янголи-охоронці

Той, хто пройшов крізь вогонь. Сапер-матрос підірвав міст разом із собою, щоб зупинити танки РФ.

Герої не вмирають!
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
На зв'язку
Мобільні оператори змінюють умови
Все, що потрібно знати
Історії звитяг
Сумські партизани. Залізничники Руслан Аристархов і Артем Кисельов без зброї, але за допомогою кмітливості захопили ворожий БТР та двох російських військових із екіпажу. УЗ готує подання до нагородження своїх героїв.
Слава Україні!
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як підтримати армію

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Що робити з платіжками під час війни?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти