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Без ограничений! На что разрешили тратить "тысячу Зеленского"

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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2 марта, 21:57
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Доступно это будет повсюду, где принимают расчет картой
Деньги по государственной поддержке можно тратить на любые товары
Деньги по государственной поддержке можно тратить на любые товары / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Средства "єПідтримки" со 2 марта 2022 года можно тратить повсюду, где принимают расчет картой.

Об этом сообщают в сервисе государственных услуг "Дія" в Telegram.

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Тратить тысячу Зеленского разрешили на любые продукты или товары. У программы уже нет ограничений на конкретное направление бизнеса.

"Сейчас каждая гривна может спасти чью-то жизнь или существенно помочь. Так что поддержка действительно есть!" – написали в Telegram.

"Тысяча Зеленского" на нужды армии

"Дія" запустила обновленную услугу — "Повернись живим". Отныне деньги с "єПідтримки" можно потратить на помощь украинской армии.

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Средства можно перевести через Portmone — всю сумму выплаты в 1000 грн или остаток, который у вас есть на банковской карте "єПідтримки". Сделать это можно по ссылке.

Вы можете также перевести средства, если у вас есть карта Монобанка, ПриватБанка или Альфа-Банка.

Напомним, что воспользоваться "єПідтримкою" можно, если у вас есть "зеленый" COVID-сертификат в приложении "Дія".

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Ранее мы писали, что украинцы старше 60 лет получили возможность оплатить "тысячю Зеленского" коммунальные услуги, в том числе и платежки за газ. С 28 февраля такая возможность будет иметь и люди с 1 и 2 группами инвалидности.

Также мы рассказывали, что 25 февраля НБУ остановил операции с российским и белорусским рублем.

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