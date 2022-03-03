Пенсии в условиях войны – когда все пенсионеры получат выплаты

Рассказываем, когда все украинские пенсионеры смогут получить свои деньги и как это сделать

Когда украинцы получат все выплаты - ответ / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Украинцам насчитали уже более 10 млн грн пенсий, а также 3 млн грн социальных пособий и субсидий. Сейчас решается вопрос доставки средств тем, кто получает пенсии "на руки", а не на карты.

Про это заявила министр социальной политики Марина Лазебная в телеэфире.

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Министр заверила, что финансовый ресурс для выплат есть, остается только решить вопрос доставки денег.

По словам Лазебной, выплаты людям, которые вынуждены были изменить свое место жительства, будут производиться в виде переводов.

Пенсии начнут выдавать с 4 марта, а социальные пособия – с 7-го числа.

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Как украинцы будут получать пенсии?

Ранее в Минсоцполитики рассказали, что для украинцев, которые получают пенсии "на руки", по месту своего жительства, введен специальный механизм их получение через перевод.

С получателем должны связаться через личный е-кабинет Пенсионного фонда для уточнения фактического места жительства в этих условиях, отметили в Минсоцполитке.

"Сегодня" также писали, что в Украине перестанут временно выдавать паспорта и рассказывали, какое еще нововведение с документами ждет украинцев.