Пенсии в условиях войны – когда все пенсионеры получат выплаты

Украинцам насчитали уже более 10 млн грн пенсий, а также 3 млн грн социальных пособий и субсидий. Сейчас решается вопрос доставки средств тем, кто получает пенсии "на руки", а не на карты.
Про это заявила министр социальной политики Марина Лазебная в телеэфире.
Министр заверила, что финансовый ресурс для выплат есть, остается только решить вопрос доставки денег.
Далее по теме
По словам Лазебной, выплаты людям, которые вынуждены были изменить свое место жительства, будут производиться в виде переводов.
Пенсии начнут выдавать с 4 марта, а социальные пособия – с 7-го числа.
Как украинцы будут получать пенсии?
Ранее в Минсоцполитики рассказали, что для украинцев, которые получают пенсии "на руки", по месту своего жительства, введен специальный механизм их получение через перевод.
С получателем должны связаться через личный е-кабинет Пенсионного фонда для уточнения фактического места жительства в этих условиях, отметили в Минсоцполитке.
"Сегодня" также писали, что в Украине перестанут временно выдавать паспорта и рассказывали, какое еще нововведение с документами ждет украинцев.