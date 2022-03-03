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СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Банки устанавливают свой курс: сколько стоит доллар в в ПриватБанке, Ощадбанке, Monobank и ПУМБ

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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3 марта, 14:41
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Рассказываем, какой курс доллара установили украинские банки и как он отличается от курса НБУ
Что происходит с долларом в банках
Что происходит с долларом в банках / Фото: УНИАН

В связи с введение в Украине военного положения официальный курс доллара от НБУ зафиксирован на уровне 24 февраля, но это не мешает украинским банкам устанавливать свой.

"Сегодня" рассказывают, как обстоит ситуация в разных банках Украины по данным портала "Минфин".

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Итак, зафиксированный НБУ курс доллара составляет 29,25 грн, а евро – 33,17 грн. Банки отошли от этого, но не критично:

  • ПУМБ – 29,75/30,85 грн (купівля/продаж);
  • ПриватБанк – 29,25/29,33 грн;
  • Ощадбанк – 29,25/31,25 грн;
  • Monobank – 29,25/30,25 грн.

Курс евро 3 марта:

  • ПУМБ – 33,75/34,95 грн;
  • ПриватБанк – 32,16/32,76 грн;
  • Ощадбанк – 33,17/33,17 грн;
  • Monobank – 32,26/33,26 грн.

В остальных банках ситуация такая:

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Скриншот: Минфин
Скриншот: Минфин

Курс рубля бьет рекорды

Тем временем, под гнетом западных санкций, российский рубль катится все ниже на биржевых торгах. В четверг, за несколько часов после начала торгов валюта со 106 руб. обвалилась до 116 относительно доллара.

На фоне этого рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг РФ до "В" с "ВВВ". Это расшифровывается как существенный риск дефолта при ограниченном запасе прочности и высокой уязвимости.

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"Сегодня" также писали, что украинцам разрешили снимать наличную валюту и рассказывали, кому и за что выплатят 6,5 тыс. грн.

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Цитата дня

Несколько лет в России запрещены вывески с курсом доллара и евро в банках, чтобы это не привлекало внимание и меньше люди задавались вопросом, как при дорогой нефти, стабильном притоке денежных средств от экспорта у них такой дорогой доллар, евро и ничего в стране не меняется.

Максим Орыщак, аналитик компании "Центр биржевых технологий"
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