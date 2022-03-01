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СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Нова реальність для валюти: скільки коштує долар у ПриватБанку, Monobank и ПУМБ

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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1 березня, 19:08
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Вартість долара в деяких банках відрізняється від зафіксованого курсу НБУ
Яка вартість валюти в провідних банках України
Яка вартість валюти в провідних банках України / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З 24 лютого 2022 року НБУ зафіксував курс долара на рівні 29,25 грн, а євро — 33,17 грн. Проте деякі банки встановили свою вартість валют: хтось нижче зафіксованої ціни, а хтось дещо вище.

"Сьогодні" розповість вам актуальну інформацію провідних банків в Україні.

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Курс долара, за останніми даними Мінфіну, в:

  • Укрсиббанку — 29,25/29,25 грн у купівлі/продажу;
  • Альфа-Банку — 29,25/29,75 грн;
  • OTP Bank — 29,40/30,20 грн;
  • Ощадбанку — 29,25/30,70 грн;
  • ПриватБанку — 29,25/29,32 грн;
  • ПУМБ — 29,75/30,85 грн;
  • Monobank — 29,25/30,25 грн.

Курс євро в:

  • Укрсиббанку — 32,90/32,90 грн у купівлі/продажу;
  • Альфа-Банку — 32,70/33,20 грн;
  • OTP Bank — 33/34 грн;
  • Ощадбанку — 33,15/34,70 грн;
  • ПриватБанку — 33,10/35,15 грн;
  • ПУМБ — 33,75/34,95 грн;
  • Monobank — 32,75/33,91 грн.

Банки встановили обмеження

НБУ запевнив, що банківська система під час війни продовжуватиме роботу, але є кілька нюансів:

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  • введено обмеження на зняття готівки обсягом 100 тис. грн на день, крім виплат зарплат та соціальних виплат;
  • заборона на видачу готівки з рахунків клієнтів у іноземній валюті;
  • обмежень на безготівкові розрахунки наразі немає;
  • доступ до сейфових скриньок зберігається.

Раніше ми писали, що у відповідь на збройну агресію проти України по Росії вдарили санкціями. Рубль знецінюється по годинах.

Також ми розповідали, що населення в Росії масово штурмує банкомати, щоб зняти іноземну валюту. Панікують і користувачі Сбербанку в Празі – люди знімають гроші з карток.

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