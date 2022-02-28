Росіяни "захопили" банкомати — бояться залишитися без грошей

Черги до банкоматів вишиковуються не лише по всій території Росії

До банкоматів вистроюються черги / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Росіяни по всій країні вишиковуються в черги до банкоматів, щоб зняти іноземну валюту. Адже на тлі повномасштабної війни України і Росії та нових санкцій проти Кремля рубль вже зазнав різкого обвалу.

Про це пише Bloomberg.

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Попри те, що деякі банки продавали долари більш ніж на третину дорожче, ніж на закритті ринку в п'ятницю, і набагато вище за психологічно важливу позначку в 100 рублів за долар, люди все одно продовжували стояти у чергах.

"Я простояв у черзі годину, а іноземної валюти ніде немає, лише рублі. Я пізно схаменувся, бо не думав, що таке можливе. Я в шоці", — розповів 28-річний програміст із Москви Володимир, який відмовився назвати своє прізвище.

Ажіотаж на рублі

Проте насамперед росіяни бояться залишитися без національної валюти.

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Буквально у пʼятницю, 25 лютого, у Росії, за даними голови аналітичного управління банку БКФ Максима Осадчого, було знято 1,4 трлн рублів, на цю суму збільшився обсяг готівки в обігу.

"Це історичний максимум за всю історію банківського сектору Росії. Причина – набіг населення на банки. Вкладники масово "чистять" банкомати, забирають кошти з банків. Крім того, банки активно запасаються готівкою для поповнення кас та банкоматів", — говорить Осадчий.

Паніка за кордоном

Не оминула паніка і людей, які проживають за кордоном та є клієнтами підсанкційного Сбербанку. Так, зокрема, у Празі вишикувалися немаленькі черги до відділень цього банку. Люди масово знімають кошти зі своїх карток та депозитів.

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Крім того, за даними "BBC Україна", Сбербанк тимчасово закрив свої відділення у Чехії, побоюючись за безпеку працівників.

Черга до банку в Празі / Фото: Getty Images

Черга до банку в Празі / Фото: Getty Images

Рубль пробив дно

Російський рубль на міжнародних торгах обвалився на понад 30%. За словами експертів, такий низький курс був востаннє у 1998 році. Найбільший спад було зафіксовано вранці 28 лютого. За один долар можна було купити 114 рублів, а євро коштувало 127.

Натомість офіційний курс Центробанку – 83,5 рубля за долар, а населенню валюту в обмінниках продають по 100-190 рублів.

Раніше ми писали, що після злочинного нападу Путіна на Україну західні країни відреагували жорсткими санкціями.

Також ми розповідали, що буде з картками росіян у разі відключення від SWIFT.