Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🎒 Тривожна валізка 🇺🇦 Призов резервістів 🚨 Режим НС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Росіяни "захопили" банкомати — бояться залишитися без грошей

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 лютого, 12:01
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Черги до банкоматів вишиковуються не лише по всій території Росії
До банкоматів вистроюються черги
До банкоматів вистроюються черги / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Росіяни по всій країні вишиковуються в черги до банкоматів, щоб зняти іноземну валюту. Адже на тлі повномасштабної війни України і Росії та нових санкцій проти Кремля рубль вже зазнав різкого обвалу.

Про це пише Bloomberg.

Реклама

Попри те, що деякі банки продавали долари більш ніж на третину дорожче, ніж на закритті ринку в п'ятницю, і набагато вище за психологічно важливу позначку в 100 рублів за долар, люди все одно продовжували стояти у чергах.

"Я простояв у черзі годину, а іноземної валюти ніде немає, лише рублі. Я пізно схаменувся, бо не думав, що таке можливе. Я в шоці", — розповів 28-річний програміст із Москви Володимир, який відмовився назвати своє прізвище.

Ажіотаж на рублі

Проте насамперед росіяни бояться залишитися без національної валюти.

Реклама

Буквально у пʼятницю, 25 лютого, у Росії, за даними голови аналітичного управління банку БКФ Максима Осадчого, було знято 1,4 трлн рублів, на цю суму збільшився обсяг готівки в обігу.

"Це історичний максимум за всю історію банківського сектору Росії. Причина – набіг населення на банки. Вкладники масово "чистять" банкомати, забирають кошти з банків. Крім того, банки активно запасаються готівкою для поповнення кас та банкоматів", — говорить Осадчий.

Паніка за кордоном

Не оминула паніка і людей, які проживають за кордоном та є клієнтами підсанкційного Сбербанку. Так, зокрема, у Празі вишикувалися немаленькі черги до відділень цього банку. Люди масово знімають кошти зі своїх карток та депозитів.

Реклама

Крім того, за даними "BBC Україна", Сбербанк тимчасово закрив свої відділення у Чехії, побоюючись за безпеку працівників.

Черга до банку в Празі
Черга до банку в Празі / Фото: Getty Images

Черга до банку в Празі
Черга до банку в Празі / Фото: Getty Images

Рубль пробив дно

Російський рубль на міжнародних торгах обвалився на понад 30%. За словами експертів, такий низький курс був востаннє у 1998 році. Найбільший спад було зафіксовано вранці 28 лютого. За один долар можна було купити 114 рублів, а євро коштувало 127.

Натомість офіційний курс Центробанку – 83,5 рубля за долар, а населенню валюту в обмінниках продають по 100-190 рублів.

Раніше ми писали, що після злочинного нападу Путіна на Україну західні країни відреагували жорсткими санкціями.

Також ми розповідали, що буде з картками росіян у разі відключення від SWIFT.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Ціни на бензин загальмували? Скільки коштує паливо на АЗС та кого заправляють без черги Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич АТБ вводить обмеження на продаж деяких продуктів — кого це стосуватиметься Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Андрій Галицький Економіка під ударом? У чому ризики для України через режим надзвичайного стану Андрій Галицький · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Автор
Андрій Гаценко

Андрій Гаценко

Провідний редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Крипторинок
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

38298.97

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

2638.32

Litecoin (LTC)

103.66

Ripple (XRP)

0.73

Купити криптовалюту
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

БІЗНЕС АУТ?
Податкова порка продовжується
Відчуй себе у шкірі бізнесмена
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Долар VS гривня
В якій валюті зберігають гроші українці
Заглянь під матрац
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сьогодні
28 лютого. Уоллес Карозерс. Цього дня 87 років тому американець синтезував перше у світі синтетичне волокно – нейлон…
Історія дня - за хвилину

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Скільки платитимемо за газ?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти