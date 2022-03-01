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Війна на економічному фронті: російський рубль перетворюється на звичайний папір

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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1 березня, 15:42
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У відповідь на збройну агресію по Росії вдарили санкціями. Рубль знецінюється по годинах
Російський рубль стрімко знецінюється
Російський рубль стрімко знецінюється / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

П'ять діб війни з Україною не минули даремно для російської економіки. Рубль знецінюється на очах.

Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков.

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"На економічному фронті Росія вже зазнала нищівних руйнувань. Російська валюта перетворюється на звичайний папір", – наголосив він.

Зокрема цьому посприяла заборона на експорт російської нафти. І населення Росії вже відчуло наслідки таких дій.

Першою країною "Великої сімки", яка ввела заборону, стала Канада. Прем'єр Джастін Трюдо пояснив, що доходи від продажу сирої нафти з Росії зміцнили позиції Володимира Путіна та російських олігархів.

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Оскільки країна не надто залежна від експорту нафти, від нього вирішили відмовитись.

Офіційна статистика вказує, що упродовж 2021 року Канада імпортувала енергоносіїв на суму 289 мільйонів канадських доларів.

Долари в Росії купити все дорожче

Раніше ми писали, що на біржі за долар просять майже 200 рублів, а в деяких обмінниках встановили курс на рівні 250 рублів. Російських експортерів змушують міняти валюту на рублі.

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Населення масово штурмує банкомати, щоб зняти іноземну валюту. Панікують і користувачі Сбербанку в Празі – люди знімають гроші з карток.

Найбільше втрат зазнають власники великого бізнесу, особливо в енергетичному секторі Росії. Потерпають і ті росіяни, що купили акції компаній на біржі.

За словами аналітика компанії Esperio Олександра Болтяна, акції "Роснафти" вже втратили 70%, а "Лукойлу" – 56%. Загальні суми втрат після обвалу ринку з 24 лютого оцінюють у 39 мільярдів доларів.

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