Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🇪🇺 Украхна в ЄС 🎒 Тривожна валізка 🇺🇦 Призов резервістів
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Росія зазнає величезних втрат: як акції "пробили дно", а курс долара "злетів у космос"

Андрій Гаценко Андрій Гаценко Провідний редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
1 березня, 08:22
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Санкції, накладені західними країнами на російську економіку за війну в Україні, вже дають свої перші плоди
Люди біжать у банки знімати гроші
Люди біжать у банки знімати гроші / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У понеділок, 28 лютого, після введення санкцій західними країнами проти золотовалютних активів банку Росії та відключення кількох банків від системи SWIFT, російська фінансова система, якщо і не впала, то дуже захиталася.

Рубль в обмінниках подорожчав вдвічі-втричі, а акції енергетичних компаній на біржах "пробили дно". "Сьогодні" поговорили з експертом, який описав поточну ситуацію для пересічних громадян РФ.

Реклама

Валюту вже не купують – рублі закінчилися

У Росії валютна паніка, якої не було в Україні після того, як Росія анексувала Крим та захопила території Донбасу в 2014 році. Буквально за день курс долара "злетів у космос".

Сказати, який курс сьогодні реальний, досить складно, тому що на біржі обмеження, а на готівковому ринку банки виставляють курс продажу долара на рівні від 130 до 250 рублів.

"Люди в Росії побоюються за свої заощадження, тому що їх рублі різко стали втричі дешевшими до долара та євро. Проте купувати валюту за поточними цінами вже вважають недоцільним", – пояснив "Сьогодні" аналітик компанії Esperio Олександр Болтян.

За його словами, минулого тижня, у перші дні війни РФ проти України, попит на валюту зріс, але зі зростанням курсу продажу долара США та євро попит знижується.

Реклама

"Деякі банки зробили спреди по 70 рублів, щоб збити ажіотаж. Вже у понеділок, 28 лютого, долар США та євро досягли історичного максимуму. На початку торгів Московської біржі котирування досягли верхньої планки, встановленої регламентом біржі: долар – 90 рублів, євро – 101,1925 рублів", – каже Олександр Болтян.

За його словами, на цьому рівні був великий попит на валюту, продажу майже не було. У відповідь на таку ситуацію на валютному ринку Банк Росії екстрено підвищив вартість запозичень. Головну ставку підвищено з 9,5 до 20% з 28 лютого.

"Прості люди поки що купують продукти за колишніми цінами, але серед перших відлунь війни в Україні можна чекати зростання інфляційного тиску. Очікування у населення помірно-негативні", – говорить Болтян.

Багаті теж плачуть

Власники великого бізнесу зазнають величезних втрат. Особливо постраждав енергетичний сектор РФ.

"Для бізнесу в Росії ситуація є критичною, оскільки банківський сектор тотально страждає. Санкції на адресу деяких банків, потенціал відключення від системи швидких платежів SWIFT, девальвація рубля на 45% за останні тижні, потенціал зростання заборгованостей за кредитами в країні – це всі найближчі наслідки війни в Україні", – каже Олександр Болтян.

Потерпають і ті росіяни, які грали на біржі, купуючи акції російських компаній.

Реклама

"Є багато тих, хто втратив гроші на інвестиціях у російські активи. Як чинити в такій критичній ситуації не знають, тому що вчитися інвестуванню ніхто не йшов. Слухали поради про вигоду придбання компаній енергетичного сектору і просто купували акції. А вони усі в мінусах через війну", – пояснює Болтян.

Експерт каже, що акції компанії "Роснафта", наприклад, втратили 70%, акції "Лукойлу" – 56%. Російські мільярдери після обвалу ринку в четвер загалом втратили 39 мільярдів доларів, найбільше зменшилися статки президента "Лукойлу".

Раніше ми писали про величезні черги росіян до банкоматів. Про те, як відключення від SWIFT вдарить по економіці РФ, читайте тут.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Можна не платити? Що робити з комунальними платежами під час війни Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич "Укрзалізниця" запустила евакуаційні рейси — куди можна дістатися 1 березня Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Андрій Галицький Економіка під ударом? У чому ризики для України через режим надзвичайного стану Андрій Галицький · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Автор
Андрій Гаценко

Андрій Гаценко

Провідний редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Крипторинок
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

43443.05

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

2918.05

Litecoin (LTC)

112.63

Ripple (XRP)

0.77

Купити криптовалюту
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

БІЗНЕС АУТ?
Податкова порка продовжується
Відчуй себе у шкірі бізнесмена
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Долар VS гривня
В якій валюті зберігають гроші українці
Заглянь під матрац
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Скільки платитимемо за газ?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти