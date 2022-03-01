Россия несет огромные потери: как акции"пробили дно", а курс доллара "улетел в космос"

Санкции, наложенные западными странами на российскую экономику за войну в Украине, уже приносят свои первые плоды

Люди бегут в банки снимать деньги / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В понедельник, 28 февраля, после введения санкций западными странами против золотовалютных активов банка России и отключения ряда банков от системы SWIFT российская финансовая система если и не рухнула, то очень сильно закачалась.

Рубль в обменниках подорожал в два-три раза, а акции энергетических компаний на биржах "пробили дно". "Сегодня" поговорили с экспертом, который описал текущую ситуацию для простых граждан РФ.

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Валюту уже не покупают – рубли закончились

В России валютная паника, какой не было в Украине после того, как Россия аннексировала Крым и захватила территории Донбасса в 2014 году. Буквально за один день курс доллара "улетел в космос".

Сказать, какой курс на сегодня реальный, достаточно сложно, потому что на бирже действуют ограничения, а на наличном рынке банки выставляют курс продажи доллара от 130 до 250 рублей.

"Люди в России опасаются за свои сбережения, так как их рубли резко стали в три раза дешевле по отношению к доллару и евро. Однако покупать валюту по текущим ценам уже считают нецелесообразным", – пояснил "Сегодня" аналитик компании Esperio Александр Болтян.

По его словам, на прошлой неделе, в первые дни войны РФ против Украины, спрос на валюту вырос, но по мере роста курса продажи доллара США и евро спрос снижается.

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"Некоторые банки сделали спреды по 70 рублей, чтобы сбить ажиотаж. Уже в понедельник, 28 февраля, доллар США и евро достигли исторических максимумов. В начале торгов Московской биржи котировки достигли верхней планки, установленной регламентом биржи: доллар – 90 рублей, евро – 101,1925 рубля", – говорит Александр Болтян.

По его словам, на этом уровне был большой спрос на валюту, продажи практически не было. В ответ на такую ситуацию на валютном рынке Банк России экстренно повысил стоимость заимствований. Ключевая ставка повышена с 9,5 до 20% с 28 февраля.

"Простые люди пока что покупают продукты по прежним ценам, но в числе первых отголосков войны в Украине можно ждать роста инфляционного давления. Ожидания у населения умеренно-негативные", – говорит Болтян.

Богатые тоже плачут

Владельцы крупного бизнеса несут огромные потери. Особенно пострадал энергетический сектор РФ.

"Для бизнеса в России ситуация критическая, так как банковский сектор тотально страдает. Санкции в адрес некоторых банков, потенциал отключения от системы быстрых платежей SWIFT, девальвация рубля на 45% за последние недели, потенциал роста задолженностей по кредитам в стране – это все ближайшие последствия войны в Украине", – говорит Александр Болтян.

Страдают и те россияне, которые играли на бирже, покупая акции российских компаний.

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"Есть много тех, кто потерял деньги на инвестициях в российские активы. Как действовать в столь критичной ситуации, не знают, так как учиться инвестициям никто не шел. Слушали советы о выгоде приобретения компаний энергетического сектора и просто покупали акции. А они все в минусах находятся из-за войны", – поясняет Болтян.

Эксперт говорит, что акции компании "Роснефть", например, потеряли 70%, акции "Лукойла" – 56%. Российские миллиардеры после обвала рынка в четверг в совокупности потеряли 39 миллиардов долларов, больше всех уменьшилось состояние президента "Лукойла".

Ранее мы писали об огромных очередях россиян в банкоматы. О том, как отключение от SWIFT ударит по экономике РФ, читайте здесь.