Банки обновили курс валют: сколько стоит доллар в ПриватБанке, Ощадбанке и Monobank

Рассказываем, какой курс доллара установили украинские банки и как он отличается от курса НБУ

Какой курс доллара в украинских банках / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время военного положения, действующего по всей территории Украины с 24 февраля, официальный курс доллара от НБУ зафиксирован на уровне 29,25 грн. Однако украинские банки устанавливают свой курс.

"Сегодня" расскажут, какова стоимость валюты в ведущих банках страны.

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Напомним, что зафиксированный НБУ курс доллара составляет 29,25 грн, а евро – 33,17 грн .

Согласно информации онлайн-банкингов, курс доллара (по состоянию на 17 марта) в банке:

ПриватБанк – 29,25/29,58 грн;

Ощадбанк – 29,25/31,25 грн;

Monobank – 29,25/30,25 грн.

Курс евро в банке:

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ПриватБанк – 32,45/32,89 грн.;

Ощадбанк – 33,17/35,17 грн;

Monobank – 32,45/33,45 грн.

Сколько денег списывают с банковских карт в Польше

При расчете украинской банковской картой в польских магазинах валюта конвертируется согласно курсу банка, выдавшего вам эту пластиковую карту. По предварительным данным, дополнительные комиссии не предусмотрены.

Украинские банки предлагают достаточно выгодный курс, в отличие от обменников, которые размещены вблизи польской границы. По информации Минфина, курс злотого на продажу достигал там 12 грн.

Как сообщила украинская беженка, которая эвакуировалась в Польшу с минимальным запасом наличных, 8 марта при расчете гривневой картой "Универсальная" платежной системы MasterCard у нее списали гривню по курсу 6,5 грн/злотый. Дополнительные комиссии не зафиксированы.

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Напомним, Нацбанк принял решение разрешить украинцам снимать иностранную валюту наличными, однако ограничил объем.

Раньше мы рассказывали, что рубль на бирже резко укрепился по отношению к доллару.