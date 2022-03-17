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Готуватися до найгіршого? Що буде з курсом долара в Україні після війни

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17 березня, 15:43
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Разом із експертами розповідаємо, що буде з курсом після відкриття Міжбанку і який він зараз насправді
Що буде з доларом після війни – експерти
Що буде з доларом після війни – експерти / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Війна перевернула життя українців з ніг на голову та зупинила величезну кількість економічних та фінансових процесів в країні. Було також заморожено торги на Міжбанку.

Нацбанк ухвалив рішення встановити долар на тому рівні, на якому він був 24 лютого (29,25 грн), у день нападу російських військ на українські міста.

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Усі з нетерпінням чекають закінчення війни та перемоги, а ось відкриття торгів на Міжбанку чекають із жахом, адже ніхто не знає, як сильно може девальвувати гривня.

"Сьогодні" поспілкувалися з експертами та розповідають, що буде з курсом після війни та яким він має бути зараз.

Курс долара сьогодні

Усім зрозуміло, що реальні економічні показники пішли далеко за 29 грн. і заморожений курс Нацбанку не відображає реальної ситуації.

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Економіст Олексій Кущ вважає, що у нинішній ситуації курс долара відповідав би 34-35 грн як на готівковому (чорному) ринку.

"Це більш-менш відображає дійсність. Так, у нас зараз колосальна втрата експорту, ми не можемо експортувати свою сировину, оскільки закриті всі порти, але водночас у нас сильно скоротився імпорт, ми також не закуповуємо велику кількість енергоносіїв", – пояснює експерт.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко також радить звернути увагу на чорний ринок та зазначає, що у нинішній ситуації реальний курс знаходиться приблизно на позначці у 34 гривні.

"Звертаю вашу увагу, що були моменти, коли курс на чорному ринку сягав 40, потім було 35, а зараз уже 34 грн, тобто відбувається навіть така ревальвація", – розповідає аналітик.

Що буде після війни?

Олександр Охріменко заспокоює, що до шокуючих 100 грн курс не підніметься, як вважають деякі експерти і коливатиметься близько 30 гривень

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На думку експерта, це не катастрофічна девальвація з огляду на те, що в країні йде війна і це є закономірністю.

А економіст Олексій Кущ наголошує, що те, яким буде курс долара, залежить від того, який у нас буде повоєнний формат економіки.

"Також важливо – на скільки ми матимемо доступ до своїх південних портів і чи зможемо ми відправляти звідти вантажі", – зазначає експерт.

Якщо Україна матиме таку можливість, то гривня не повинна опуститись нижче за 34-35 гривень, а в міру виділення нашій країні фінансової допомоги та відновлення – національна валюта може почати зміцнюватися.

Чи варто купувати долар на чорному ринку?

У зв'язку з війною продаж готівкової валюти в Україні заборонений, за винятком тих областей, які перебувають під загрозою окупації.

Однак, це не зупиняє бажаючих купити долари та спробувати нажитися на їхньому перепродажі.

Ми вже розповідали, що експерти не рекомендують ризикувати, оскільки курс однак буде завищеним, а також існує висока ймовірність, що вас обдурять.

"Сьогодні" також писали, які обмеження готівки ввів НБУ і як змінилися правила видачі кредитів.

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Цитата дня

Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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