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Зняти готівку через ПриватБанк можна ще в одній мережі магазинів – як це зробити

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20 березня, 15:51
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Розповідаємо, скільки можна зняти готівки під час війни та де це зробити
Зняти готівку можна тепер у ще одній мережі
Зняти готівку можна тепер у ще одній мережі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На час воєнних дій банки встановили обмеження на зняття готівки, оскільки не завжди є можливість наповнювати банкомати. Багато супермаркетів, продуктових магазинів та пошта дозволяють своїм клієнтам знімати обмежену суму коштів у своїх касах.

Відтепер ПриватБанк разом з мережею магазинів "Фокстрот" дозволяють українцям знімати до 6 тис. грн. Про це повідомили у пресслужбі банку.

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Як зняти готівку?

Зняти гроші можна в касах магазинів. Щоб це зробити, необхідно:

  • вибрати для купівлі будь-який товар;
  • зняти кошти під час оплати товару карткою будь-якого банку через термінал ПриватБанку.

Ліміт суми для зняття – 6 тис. грн. Однак також потрібно врахувати, що є випадки, коли в касі магазину може не вистачити потрібної суми.

Де ще можна зняти готівку?

"Сьогодні" вже розповідали, що можливість отримати готівку в касі є в таких магазинах:

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  • "АТБ-Маркет" (до 6000 грн);
  • "Сільпо" (до 6000 грн);
  • "Фора" (до 6000 грн);
  • FOZZY (до 6000 грн);
  • VARUS (до 6000 грн);
  • NOVUS (до 500 грн);
  • ROSHEN (до 500 грн);
  • "Лоток" (до 6000 грн)
  • Thrash! (До 6000 грн),
  • "Точка" (до 6000 грн),
  • "Сім23" (до 2000 грн).

Отримати готівку можна і у відділенні Нової пошти. Для цього попросіть у оператора зняти готівку з вашої картки та надайте документ, що підтверджує вашу особу.

Сплатіть суму, яку бажаєте зняти, і касир видасть вам її готівкою.

Послуга не безкоштовна, її вартість становить 2% від суми і ще 20 грн додатково.

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Ми також писали, які правила на зняття готівкової валюти встановив НБУ.

Читайте і про те, що в Україні можуть зрости ціни на продукти і що подорожчає насамперед.

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Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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