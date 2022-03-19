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В Україні можуть зрости ціни на продукти – що подорожчає насамперед

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19 березня, 18:57
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Кабінет міністрів послабив державне регулювання цін на низку товарів
Що буде з цінами на деякі товари
Що буде з цінами на деякі товари / Фото: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana, Колаж: Сьогодні

На період дії воєнного стану в Україні Кабмін доручив обласним військовим адміністраціям встановити контроль над роздрібними цінами на деякі товари. До списку в основному увійшли соціально важливі продукти.

Постановою №311 уряд доручив скасувати граничний рівень постачальницько-збутової надбавки та торгової націнки в 10% для деяких товарів.

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Що змінилося?

Граничний рівень надбавки та торгової націнки в 10% скасували для таких товарів:

  • крупа гречана;
  • цукор-пісок;
  • вермішель з пшеничного борошна вищого сорту;
  • вершкове масло жирністю 72,5%.

Однак у постанові йдеться про те, що декларувати зміну цін зазначених товарів потрібно і надалі.

Водночас обмеження націнки до 10% залишилося для таких товарів:

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  • борошно пшеничне вищого ґатунку;
  • молоко пастеризоване жирністю 2,5%;
  • хліб житньо-пшеничний та батон;
  • яйця курячі категорії С1;
  • птиця (тушка куряча, чверть курячої тушки);
  • олія соняшникова рафінована.

Такі обмеження триватимуть до 30 квітня 2022 року.

Пальне в Україні подешевшало

"Сьогодні" вже писали, що роздрібні мережі АЗС в Україні суттєво знизили ціни на бензин та дизельне пальне 19 березня.

Наприклад, на заправках WOG і ОККО бензини марки А-95 і А-92 подешевшали на 9,68-10,10 грн./л до 33,32-33,42 грн/л, а ціни на дизельне пальне впали на 7,85 грн./л – до 37,05 грн/л.

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Це сталося завдяки тому, що уряд вжив певні кроки, зокрема:

  • зниження ставки ПДВ із 20% до 7%;
  • дозвіл на продаж пального Євро 3 та Євро 4, якість яких дещо нижча, ніж дозволених раніше видів.

Читайте також про те, як українці платитимуть за кредитами під час війни, та як санкції щодо РФ за агресію проти України вплинуть на ціни в Криму.

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Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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