В Україні можуть зрости ціни на продукти – що подорожчає насамперед

Кабінет міністрів послабив державне регулювання цін на низку товарів

Що буде з цінами на деякі товари / Фото: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana, Колаж: Сьогодні

На період дії воєнного стану в Україні Кабмін доручив обласним військовим адміністраціям встановити контроль над роздрібними цінами на деякі товари. До списку в основному увійшли соціально важливі продукти.

Постановою №311 уряд доручив скасувати граничний рівень постачальницько-збутової надбавки та торгової націнки в 10% для деяких товарів.

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Що змінилося?

Граничний рівень надбавки та торгової націнки в 10% скасували для таких товарів:

крупа гречана;

цукор-пісок;

вермішель з пшеничного борошна вищого сорту;

вершкове масло жирністю 72,5%.

Однак у постанові йдеться про те, що декларувати зміну цін зазначених товарів потрібно і надалі.

Водночас обмеження націнки до 10% залишилося для таких товарів:

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борошно пшеничне вищого ґатунку;

молоко пастеризоване жирністю 2,5%;

хліб житньо-пшеничний та батон;

яйця курячі категорії С1;

птиця (тушка куряча, чверть курячої тушки);

олія соняшникова рафінована.

Такі обмеження триватимуть до 30 квітня 2022 року.

Пальне в Україні подешевшало

"Сьогодні" вже писали, що роздрібні мережі АЗС в Україні суттєво знизили ціни на бензин та дизельне пальне 19 березня.

Наприклад, на заправках WOG і ОККО бензини марки А-95 і А-92 подешевшали на 9,68-10,10 грн./л до 33,32-33,42 грн/л, а ціни на дизельне пальне впали на 7,85 грн./л – до 37,05 грн/л.

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Це сталося завдяки тому, що уряд вжив певні кроки, зокрема:

зниження ставки ПДВ із 20% до 7%;

дозвіл на продаж пального Євро 3 та Євро 4, якість яких дещо нижча, ніж дозволених раніше видів.

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