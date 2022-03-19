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В Украине могут взлететь цены на продукты – что подорожает в первую очередь

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19 марта, 18:57
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Кабинет министров ослабил государственное регулирование цен на ряд товаров
Что будет с ценами на некоторые товары
Что будет с ценами на некоторые товары / Фото: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana, Коллаж: Сегодня

На период действия военного положения в Украине Кабмин поручил областным военным администрациям установить контроль за розничными ценами на некоторые товары. В список в основном вошли социально важные продукты.

Постановлением №311 правительство поручило отменить предельный уровень снабженческо-сбытовой надбавки и торговой наценки в 10% для некоторых товаров.

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Что изменилось?

Предельный уровень надбавки и торговой наценки в 10% отменили для следующих товаров:

  • крупа гречневая;
  • сахар-песок;
  • вермишель из пшеничной муки высшего сорта;
  • сливочное масло жирностью 72,5%.

Однако в постановлении говорится, что декларировать изменение цен указанных товаров нужно и в дальнейшем.

В то же время, ограничение наценки до 10% осталось для следующих товаров:

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  • мука пшеничная высшего сорта;
  • молоко пастеризованное жирностью 2,5%;
  • хлеб ржано-пшеничный и батон;
  • яйца куриные категории С1;
  • птица (тушка куриная, четверть куриной тушки);
  • масло подсолнечное рафинированное.

Такие ограничения будут продолжаться до 30 апреля 2022 года.

Горючее в Украине подешевело

"Сегодня" уже писали, что розничные сети АЗС в Украине существенно снизили цены на бензин и дизельное горючее 19 марта.

К примеру, на заправках WOG и ОККО бензины марки А-95 и А-92 подешевели на 9,68-10,10 грн/л до 33,32-33,42 грн/л, а цены на дизельное горючее упали на 7,85 грн/л – до 37,05 грн/л.

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Это произошло благодаря тому, что правительство предприняло определенные шаги, в частности:

  • снижение ставки НДС с 20% до 7%;
  • разрешение на продажу топлива Евро 3 и Евро 4, качество которых несколько ниже разрешенных ранее видов.

Читайте также о том, как украинцы будут платить по кредитам во время войны, и как санкции в отношении РФ за агрессию против Украины повлияют на цены в Крыму.

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