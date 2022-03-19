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Запаситесь продуктами и лекарствами: как война РФ против Украины разрушит жизнь людей в Крыму

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19 марта, 14:35
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Рассказываем, как санкции в отношении РФ за агрессию против Украины повлияют на временно оккупированный полуостров
Как война РФ против Украины повлияет на оккупированый Крыма
Как война РФ против Украины повлияет на оккупированый Крыма / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российская экономика потерпела очень большой удар. Россияне за свою агрессию платят дефицитом базовых товаров, большим падением рубля и выходом всех известных компаний из ее рынка.

А что будет с временно оккупированным Россией Крымом? "Сегодня" узнали, как санкции против РФ повлияют на ситуацию на полуострове.

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Цены растут, продукты исчезают

Уже сейчас в Крыму оккупационные власти вводят ограничение по отпуску товаров первой необходимости на личность. Например, один человек за один раз может купить не более 3 кг сахара, гречки и риса.

На эти же продукты, а еще мясо, молочку, хлеб и другие первоочередные товары цены уже выросли. И свой рост они не прекращают.

Лекарства исчезают из аптек

С полок аптек быстро исчезают импортные товары. А на еще доступные товары растут цены. На импортные препараты цены выросли с 20% до 50%, а отечественные товары подорожали на 5-15%.

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Люди в панике скупают самые необходимые лекарства, однако в аптеках и на специализированных онлайн-ресурсах купить трудно даже самое простое. Минимальный ассортимент уже на противоаллергические, противовирусные и спазмолитические препараты, а также лекарства для сердечно-сосудистой системы.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко объяснил "Сегодня", что такая ситуация в Крыму с лекарствами возникла из-за отсутствия импортного сырья для их производства. По его словам, даже если лекарства российского производства, их составляющие могут быть из-за границы, которые уже не поставляют из-за санкций. Из-за санкций не найти и некоторые готовые препараты.

Как Россия будет решать проблему?

Охрименко говорит, что на рынке увеличится количество поддельных товаров.

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"Будет больше подделок. Если говорим о лекарствах, то Индия производит очень много подделок. Они менее эффективны, зато доступны", – заметил эксперт.

Россия также будет делать подделки. Тем не менее, это не удешевит лекарства. И на это повлияет ситуация с обвалом рубля. Официальный курс доллара Центробанк РФ зафиксировал, и он в половину ниже, чем на черном рынке. И все равно это не спасет российских производителей.

"Цены вырастут однозначно. Доллар растет. Так как его по официальному курсу купить сложно, приходится покупать на черном рынке. А на черном рынке там цена значительно больше", – отметил Охрименко.

Инфляция и дефицит будут касаться не только лекарств

Эксперт утверждает, что в Крыму люди 100% почувствуют повышение цен на все. И товары будут в дефиците. Причина тому – рост доллара и большое количество неиспользованных денег.

"Есть скрытая инфляция. Больше делается эмиссия рублей, и, как результат, цены растут, потому что очень много денег на территории России. Кто говорит, что инфляция в РФ будет 50%, кто 20%. Сейчас трудно сказать", – подытожил экономист.

Как сильно может упасть рубль и когда будет пик ослабления

Ранее "Сегодня" выяснили у эксперта, что санкции против РФ только начинают активизироваться, поэтому окончательные цифры по отношению к рублю к доллару еще нельзя предусмотреть.

Однако уже сейчас ясно, что рубль точно будет слабеть. И пик такого ослабления может прийтись на осень 2022 года.

Мы также писали, что жители Крыма в панике сбывают квартиры. Цены стартуют от нескольких миллионов рублей за разные виды квартир. Если считать в долларовом эквиваленте, жители полуострова продают недвижимость практически за бесценок.

Читайте и о том, что торговые объекты в Крыму, принадлежащие украинским предпринимателям, могут быть изъяты в пользу России.

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