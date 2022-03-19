Украинцам простят все долги? Нацбанк изменяет правила кредитования во время войны

Рассказываем, что изменится для украинцев в правилах кредитования и начисления пени

Как украинцы будут платить по кредитам во время войны / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине изменяют правила работы банков, касающиеся предоставления услуг кредитования. Целью изменений является облегчение ситуации для украинцев-заемщиков во время военного положения и послевоенного восстановления экономики.

Об этом сообщает Национальный банк.

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Следовательно, согласно изменениям, на время действия в Украине военного положения и в 30-дневный срок после дня его прекращения или отмены потребитель не будет нести ответственности перед кредитодателем в случае просрочки исполнения обязательств по потребительскому кредиту.

Если такая просрочка будет допущена, потребитель освобождается от обязанности выплачивать неустойки (штраф и пеню), а также другие платежи, предусмотренные договором при просрочке выплат.

Кроме этого, украинцам спишут неустойки (штраф, пеня) и другие платежи за потребительские кредиты начисленные включительно с 24 февраля 2022 за просрочку выполнения своих долговых обязательств.

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"Важно, что новые правила не предусматривают отмену процентов за пользование кредитными средствами. Такое начисление правомерно со стороны кредитора. Кредитные каникулы – это отсрочка уплаты долга, а не его прощение. Также кредитные каникулы – это право кредитора, а не его обязательства", – подчеркнули в Нацбанке.

Также в учреждении призывали украинцев все же платить по кредитам, если у них такая возможность.

Выдают ли банки кредиты во время войны?

Банки самостоятельно принимают решение о выдаче или не выдаче кредитов потребителям. Однако во всех крупнейших финучреждениях нам заявили, что во время войны выдача кредитов и оформление рассрочек приостановлена.

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В ПриватБанке подчеркнули, что выдача кредитов в такой ситуации физически невозможна.

"Сегодня" также писали, что в Украине изменят правила по депозитах и рассказывали, как получить кредитные каникулы.