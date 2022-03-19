Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Украинцам простят все долги? Нацбанк изменяет правила кредитования во время войны

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 марта, 16:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, что изменится для украинцев в правилах кредитования и начисления пени
Как украинцы будут платить по кредитам во время войны
Как украинцы будут платить по кредитам во время войны / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине изменяют правила работы банков, касающиеся предоставления услуг кредитования. Целью изменений является облегчение ситуации для украинцев-заемщиков во время военного положения и послевоенного восстановления экономики.

Об этом сообщает Национальный банк.

Реклама

Следовательно, согласно изменениям, на время действия в Украине военного положения и в 30-дневный срок после дня его прекращения или отмены потребитель не будет нести ответственности перед кредитодателем в случае просрочки исполнения обязательств по потребительскому кредиту.

Если такая просрочка будет допущена, потребитель освобождается от обязанности выплачивать неустойки (штраф и пеню), а также другие платежи, предусмотренные договором при просрочке выплат.

Кроме этого, украинцам спишут неустойки (штраф, пеня) и другие платежи за потребительские кредиты начисленные включительно с 24 февраля 2022 за просрочку выполнения своих долговых обязательств.

Реклама

"Важно, что новые правила не предусматривают отмену процентов за пользование кредитными средствами. Такое начисление правомерно со стороны кредитора. Кредитные каникулы – это отсрочка уплаты долга, а не его прощение. Также кредитные каникулы – это право кредитора, а не его обязательства", – подчеркнули в Нацбанке.

Также в учреждении призывали украинцев все же платить по кредитам, если у них такая возможность.

Выдают ли банки кредиты во время войны?

Банки самостоятельно принимают решение о выдаче или не выдаче кредитов потребителям. Однако во всех крупнейших финучреждениях нам заявили, что во время войны выдача кредитов и оформление рассрочек приостановлена.

Реклама

В ПриватБанке подчеркнули, что выдача кредитов в такой ситуации физически невозможна.

"Сегодня" также писали, что в Украине изменят правила по депозитах и рассказывали, как получить кредитные каникулы.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева Эра российской монополии подходит к концу: как война уничтожит добычу нефти в РФ София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Monobank или ПриватБанк? Картой какого банка выгоднее рассчитываться в Британии Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Евгения Пласконь Россия на грани выживания: торговые центры агрессора могут порадовать покупателей только дефицитом Евгения Пласконь · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Финанс-дайджест
Больше новостей
Автор
Андрей Гаценко

Андрей Гаценко

Ведущий редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Крипторынок
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Цитата дня

Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
Что будет дальше?
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

41930.65

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

2965.84

Litecoin (LTC)

113.3

Ripple (XRP)

0.82

Купить криптовалюту
Послевоенная помощь
"План Маршалла" для Украины
Что будет после войны?
Наши ангелы-хранители

Старший сержант Васич Сергей... Воин-танкист мужественно оборонял позиции в Киевской области. Уничтожил несколько единиц вражеской техники и большое количество живой силы врага. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
Истории подвигов
Полковник медицинской службы Хорошун Эдуард Николаевич. Лично организовал оборону военно-медицинского центра в окружении и проводил эвакуацию раненых. За личное мужество и героизм получил звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».
Слава Україні!
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Что делать с платежками во время войны?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
40,00
40,00
-
-
42,99
43,39
-
-
43,40
44,79
-
-
43,52
44,90
-
-
48,99
48,99
-
-
43,52
44,90
-
-
43,52
44,90
-
-
40,00
40,00
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять