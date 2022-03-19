Цены на украинских АЗС резко обвалились – на сколько подешевело топливо

Рассказываем, что происходит на рынке горючего в Украине 19 марта

Актуальные цены на бензин 19 марта / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Розничные сети АЗС в Украине существенно снизили цены на бензин и дизельное топливо 19 марта.

Об этом сообщает консалтинговая группа "А-95" по результатам оперативного мониторинга.

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Отмечается, что на заправках WOG и ОККО бензины марки А-95 и А-92 подешевели на 9,68-10,10 грн/л до 33,32-33,42 грн/л, а цены на дизельное горючее упали на 7,85 грн/л – до 37,05 грн/л.

Заправки сети группы "Приват", в которую входят АЗС "Авиас", ANP, "Укрнафта" и другие, снизили цены на бензин и дизтопливо на 5–7 грн/л.

В заправках AMIC, Shell, БРСМ-Нефть, Chipo, Motto, BVS, UPG и других топливо подешевело на 2–11 грн/л.

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Почему дешевеет бензин?

Серьезное удешевление топлива анонсировала вице-премьер – министер экономики Юлия Свириденко в пятницу, 18 марта.

По ее словам, в этот день АЗС должны были снизить цены на топливо, поскольку правительством были предприняты для этого определенные шаги, в частности:

снижение ставки НДС с 20% до 7%;

разрешение на продажу топлива Евро 3 и Евро 4, качество которых несколько ниже разрешенных ранее видов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что правительство будет внимательно следить за ситуацией на заправках.

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