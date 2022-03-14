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Готовьте евро и злотые: какие цены на бензин в Польше, Германии, Чехии и Словакии

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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14 марта, 17:01
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Рассказываем о средних ценах на бензин и дизель на заправках стран Европы
Мониторинг цен на топливо в Европе по состоянию на 14 марта
Мониторинг цен на топливо в Европе по состоянию на 14 марта / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Многие украинцы уезжают за границу на собственных авто, поэтому для них актуальным вопросом остается цена на бензин.

Редакция "Сегодня" разбиралась, сколько стоит заправить автомобиль в странах Европы.

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В перечне оказались страны, которые достаточно популярны сейчас среди украинцев. Это Польша, Чехия, Словакия и Германия. При мониторинге использовались данные ресурса Fuelo.

Бензин в Польше

Заправить автомобили в Польше можно на сетях заправок BP, Shell, Orlen, Circle K, Lotos и Auchan. За последние две недели здесь несколько выросла цена на бензин:

  • A95 можно купить в среднем за 6,86 злотых (46,70 гривны);
  • A98 – за 7,19 злотого (48,76 гривны);
  • дизель – за 7,46 злотого (50,82 гривны).

Бензин в Германии

В Германии более широкий выбор заправочных станций. Это Aral, Shell, Esso, Avia, Jet, Eni, Tankpool24. Однако цены отличаются лишь несколькими евроцентами, в среднем предложение таково:

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  • A95 – 2,17 евро (69,61 гривны);
  • A98 – 2 евро (64,33 гривны);
  • дизель – 2,27 евро (72,85 гривны).

Бензин в Чехии

В Чехии бензин можно купить на сетях АЗС Mol, Benzina, OMV, PapOil, Shell, TaM. Разница цен колеблется в пределах 5 крон за литр. Средние показатели таковы:

  • A95 – 44,28 кроны (56,98 гривны);
  • A98 – 35,44 кроны (45,82 гривны);
  • дизель – 46,41 кроны (59,92 гривны).

Бензин в Словакии

Для водителей в Словакии действуют предложения от Slovnaft, OMV, Shell, Benzinol, TaM, Lukoil. Цены разнятся в пределах нескольких евроцентов за литр, но средняя стоимость топлива следущая:

  • A95 – 1,61 евро (51,70 гривны);
  • A98 – 1,73 евро (55,52 гривны);
  • дизель – 1,51 евро (48,47 гривны).

Что будет с ценами?

В Украине во время военного положения большие сети АЗС стараются не злоупотреблять ценообразованием. Бензин на заправках есть и стоит в среднем 34 – 36 гривен за литр.

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После отказа покупать ресурсы у России, трейдеры покупают нефтепродукты в Польше, Венгрии и Румынии. Но со временем эксперты прогнозируют возможное повышение цен из-за трудностей со снабжением.

Чтобы стабилизировать цены на рынке горючего, в Украине решили отменить НДС и акциз на эту продукцию. За соответствующие изменения еще предстоит проголосовать Верховной Раде.

Ранее мы рассказывали, что президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российского газа и нефти из-за войны в Украине.

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