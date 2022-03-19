Для украинцев бесплатно? Во сколько обойдется парковка и аренда авто в Польше

Рассказываем, как украинцам в Польше арендовать авто или же бесплатно припарковать собственное

Где оставить автомобиль в Польше / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы, временно вынужденные уехать из страны из-за военных действий, чаще всего выбирают Польшу. Тамошняя власть уже делает шаги навстречу украинцам, принимает постановления по льготам и упрощенным процедурам в разных областях. Поляки тоже помогают устроить жизнь на месте.

"Сегодня" разобрались, какие польские города предлагают украинцам бесплатную парковку. А также, какие существуют сервисы по аренде транспорта и сколько это стоит.

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Бесплатные парковки

Из-за большого наплыва украинцев администрации нескольких польских городов разрешили бесплатно парковать автомобили гражданам Украины

Один из таких городов – Краков. Как сообщает местное издание, мэр Кракова подписал распоряжение, позволяющее гражданам Украины получить временный бесплатный абонемент на парковку авто в местах, где за это нужно платить.

Условие получения такой льготы – предъявление одного из следующих документов:

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документа, подтверждающего пересечение границы между Украиной и Польшей с 24 февраля;

оригинала направления на жительство по определенному адресу, который издал воевода малопольский;

свидетельство о временной регистрации на жительство с 24 февраля;

украинское свидетельство регистрации транспортного средства.

Такой абонемент дается на месяц, его также можно продлить.

Схожие условия для украинцев создали и в Познани. Там также можно бесплатно ставить свой автомобиль на платных парковках города. Для этого нужно получить специальное удостоверение, которое выдается после предъявления таких же документов, которые требуют в Кракове.

Разрешение на бесплатную парковку также предоставляется на 30 дней.

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К льготам украинцам присоединился и Люблин. Там приняли "пакет помощи" для беженцев, который включает в себя освобождение от сборов, в том числе на общественный транспорт и паркоместа.

Основанием для бесплатного проезда в общественном транспорте или пользования паркоместом есть документы, подтверждающие гражданство Украины.

Другие города пока не ввели такие упрощения.

Относительно цен на паркоместа ситуация примерно такова. Во Вроцлаве 15 марта появились новые платные паркоместа. Чтобы оставить там авто, нужно заплатить по следующим тарифам:

3 злотых (20,66 грн) за час парковки;

3,10 злотых (21,35 грн) за 2 час парковки;

3,30 злотых (22,73 грн) за третий час парковки;

3,00 злотых за 4-й и каждый последующий час парковки.

Сколько стоит арендовать машину в Польше?

Чтобы узнать, сколько будет стоить аренда автомобилей в этой стране, мы использовали ресурс RentCars.pl.

Например, мы находимся в центре города Хожув (недалеко от Катовице) и нам нужно авто на 1 неделю. Забрать авто нужно в 9:00 20 марта, а вернуть в 9:00 27 марта. Сервис предлагает следующие варианты:

Skoda Fabia, Renault Clio или Toyota Yaris на 5 мест за 970 злотых (6681 грн.);

KIA Cee&d, Skoda Rapid, Ford Focus или Opel Astra за 1110 злотых (7645 грн);

есть также предложения за 1505 злотых (10366 грн), 1533 злотых (10559 грн) и больше.

Цена аренды также увеличивается, если заказывать машину с системой охраны.

Правила дорожного движения в Польше

Раньше мы писали о том, что следует знать украинским водителям, прибывающим в Польшу.

Ключевые общие правила, о которых следует знать, таковы:

в Польше правостороннее дорожное движение;

использование ремней безопасности является обязательным для водителя и всех пассажиров, включая находящихся на заднем сиденье (за невыполнение правила штраф 100 злотых – 690 грн);

автомобильные фары должны быть включены круглосуточно в течение всего года;

в автомобиле должен быть предупредительный треугольник и огнетушитель;

допустимая концентрация алкоголя в крови составляет 0,2 промилле (0,1 мг/л при измерении алкоголя в выдыхаемом воздухе);

категорически запрещено разговаривать по телефону во время вождения (штраф 500 злотых – 3454 тыс. грн);

для детей должны быть специальные детские автокресла (за невыполнение правила штраф 300 злотых – более 2 тыс. грн.).

"Сегодня" уже рассказывали, сколько стоит арендовать жилье в Польше для украинцев и как перевезти авто в другой город и сколько это стоит.