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День снижения цен на топливо: что на самом деле происходит на украинских заправках

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18 марта, 10:48
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Рассказываем, что на самом деле происходит на заправках в Украине после снижение НДС на топливо
Что происходит на заправках 18 марта
Что происходит на заправках 18 марта / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине, в пятницу 18 марта должны снизится цены на бензин и горючее. В среднем на 7 и 5 гривень.

Об этом заявила вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко.

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По ее словам, снижение произойдет после введения правительством мер для избежания дефицита топлива на АЗС и сдерживания цен, а именно – снижения ставки НДС с 20% до 7%.

Свириденко уверяет, что дизельное топливо будет стоить не дороже 40 грн за литр, а бензин будет стоить около 36 грн.

"Мы будем и дальше внимательно следить за ситуацией на мировом рынке горючего и откорректируем цену логистики и размер доплаты к котировке, как только они уменьшатся", – отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Какая ситуация на заправках?

Однако на заправках цены снижаться не спешат и остаются такими же, как и 17 марта.

Возможно, АЗС еще не успели отреагировать на действия правительства, но на данный момент ситуация такая:

Цены на А-95+:

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Скриншот: vseazs.com
Скриншот: vseazs.com

Цены на А-95:

Скриншот: vseazs.com
Скриншот: vseazs.com

Цены на А-92:

Скриншот: vseazs.com
Скриншот: vseazs.com

Цены на дизельное топливо:

Скриншот: vseazs.com
Скриншот: vseazs.com

Изменения на рынке топлива

В Украине для решения проблемы дефицита теперь разрешается обращение топлив Евро 3 и Евро 4, качество которых несколько ниже, чем разрешенных ранее видов.

Соответствующее постановление издал Кабинет министров и отмечается, что это позволит привлечь дополнительный ресурс топлива и для нужд Вооруженных сил.

"Сегодня" также писали, сколько стоит топливо в других странах Европы и рассказывали, что происходит с ценами на нефть.

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