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Як українцю зняти готівку без комісії у Німеччині – інструкція

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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29 березня, 12:00
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Детально розповідаємо, що робити українцю в Німеччині аби безперешкодно користуватися карткою
Які банкомати дозволяють знімати гроші без комісії
Які банкомати дозволяють знімати гроші без комісії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Банківська система Німеччини суттєво відрізняється від української і головна її проблема – звичні для українців картки Visa та Mastercard геть не користуються популярністю і ними дуже складно навіть розплатитись.

"Сьогодні" розповідають, як полегшити собі життя та знімати готівку у Німеччині без комісії.

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Перше, що треба зрозуміти – абсолютно усі німецькі банкомати беруть комісію за обслуговування карток сторонніх банків, тим паче – українських. У такому випадку комісію стягнуть навіть за перевірку баланса.

Що робити?

Якщо ви плануєте затриматись у цій країні, то єдиним правильним виходом для того, щоб не ускладнювати життя є оформлення картки у німецькому банку.

Обов’язково оберіть тип картки Electronic cash (Girocard), адже саме цей тип карток є найпоширенішим та дозволяє знімати без комісії з великої кількості банкоматів.

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В більшості банків такий рахунок відкривається безкоштовно, а для оформлення потрібен стандартний пакет документів, але також перекладених німецькою.

Після цього, ви зможете розрахуватися в усіх торгових точках Німеччини, де приймають картки, а також знімати готівку без комісії.

Знімаємо готівку

Усі німецькі банкомати об’єднані в єдину мережу, яка включає в себе кілька груп банків-партнерів, зняття готівки у яких не обкладається комісією.

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Найбільші підходящі мережі:

  • Sparkasse;
  • Volks und Raiffeisenbanken;
  • Cash Group.

Однак пам’ятайте, що всі ці банкомати беруть комісію за кожен крок, якщо ви вирішили здійснити операцію сторонньою карткою.

Також, за допомогою Electronic cash (Girocard) ви можете зняти певну кількість готівки у супермаркетах, однак для цього потрібно здійснити покупки на певну суму.

Зняття готівки у Польщі

Тут все трошки простіше, оскільки платіжні системи Visa та Mastercard є досить поширеними у цій країні.

Також на час війни мережа банкоматів Euronet зробила зняття готівки для українців абсолютно безкоштовним – без комісій.

Однак перед тим, як знімати кошти переконайтеся, що комісію за це не візьме саме ваш банк.

"Сьогодні" також писали, як обміняти гривню на злоті в Польщі і розповідали, скільки коштує заправити авто в Німеччині та інших країнах.

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