Обмінники забули про закони – за яким курсом українцям продають долар 15 квітня

Розповідаємо, як обмінні пункти в Україні дотримуються вимог НБУ щодо граничного курсу долара

За яким курсом обмінники продають долар / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Національний банк України дозволив громадянам купувати готівкові долари, зокрема у обмінниках. Однак у НБУ поставили умову – курс продажу готівкової валюти може відхилятися не більше ніж на 10% від офіційного курсу.

"Сьогодні" розповідають, чи дотримуються обмінники цих рекомендацій і скільки коштує долар в таких пунктах.

Реклама

Отже, згідно з розрахунків Нацбанку, курс продажу не має бути більшим за 32,18 грн, а курс продажу не нижчим за 29,25 грн/долл.

За даними майданчику finance.ua, 15 квітня середній курс продажу становить 32.57 грн/дол, що більше за встановлений Нацбанком поріг. Лише поодинокі обмінники дотримуються обмежень.

Максимальний курс серед пропозицій 32,7 грн за доллар, а продати валюту самому можна в середньому за 32,28 грн/дол.

Реклама

Курс на чорному ринку

На чорному ринку напередодні складно було знайти більш вигідні пропозиції з продажу валюти, в середньому курс становить 32,8 грн/дол, а максимальне значення доходить до 34 грн.

Курс купівлі традиційно нижче за курс продажу, середнє значення на нелегальному ринку становить 32,43 грн/дол.

Аналітик Roboforex Андрій Гойлов розповів "Сьогодні", що наразі можна говорити про стабілізації курсу української національної валюти.

Реклама

За словами експерта, на готівковому валютному ринку гривня до долара США торгується під рівнем у 33 грн, а євро не може подолати позначку у 36,50 грн.

"Сьогодні" раніше писали, що відбувається з курсом рубля у Росії, та розповідали, коли НБУ "розморозить" офіційний курс долара.