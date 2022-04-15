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Обмінники забули про закони – за яким курсом українцям продають долар 15 квітня

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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15 квітня, 12:15
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Розповідаємо, як обмінні пункти в Україні дотримуються вимог НБУ щодо граничного курсу долара
За яким курсом обмінники продають долар
За яким курсом обмінники продають долар / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Національний банк України дозволив громадянам купувати готівкові долари, зокрема у обмінниках. Однак у НБУ поставили умову – курс продажу готівкової валюти може відхилятися не більше ніж на 10% від офіційного курсу.

"Сьогодні" розповідають, чи дотримуються обмінники цих рекомендацій і скільки коштує долар в таких пунктах.

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Отже, згідно з розрахунків Нацбанку, курс продажу не має бути більшим за 32,18 грн, а курс продажу не нижчим за 29,25 грн/долл.

За даними майданчику finance.ua, 15 квітня середній курс продажу становить 32.57 грн/дол, що більше за встановлений Нацбанком поріг. Лише поодинокі обмінники дотримуються обмежень.

Максимальний курс серед пропозицій 32,7 грн за доллар, а продати валюту самому можна в середньому за 32,28 грн/дол.

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Курс на чорному ринку

На чорному ринку напередодні складно було знайти більш вигідні пропозиції з продажу валюти, в середньому курс становить 32,8 грн/дол, а максимальне значення доходить до 34 грн.

Курс купівлі традиційно нижче за курс продажу, середнє значення на нелегальному ринку становить 32,43 грн/дол.

Аналітик Roboforex Андрій Гойлов розповів "Сьогодні", що наразі можна говорити про стабілізації курсу української національної валюти.

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За словами експерта, на готівковому валютному ринку гривня до долара США торгується під рівнем у 33 грн, а євро не може подолати позначку у 36,50 грн.

"Сьогодні" раніше писали, що відбувається з курсом рубля у Росії, та розповідали, коли НБУ "розморозить" офіційний курс долара.

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