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Економіка РФ приречена на занепад: що відбувається з російським рублем

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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14 квітня, 14:59
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Розповідаємо, що відбувається з російським рублем на біржі і як це впливає на економіку
Курс рубля сильно зміцнився на ринку
Курс рубля сильно зміцнився на ринку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російський рубль на біржі закріпився на рівні 80-81 руб/дол., що є досить непоганим, стабільним показником для Росії в нинішній ситуації. Раніше курс навіть спускався до 70 руб/долл.

Про це свідчать дані фінансового майданчику Investing.com за 14 квітня.

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/ Фото: Investing.com

Як розповів колишній головний економіст Європейського банку реконструкції і розвитку Сергій Гурієв в інтерв'ю "НВ", це зміцнення російського рубля не обов’язково є реальним.

За його словами, обмінний курс не відображає ринкової вартості валюти, коли торгівля нею жорстко обмежена.

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Схожа ситуація була за часів Радянського Союзу, про це також казав президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

Тоді офіційний курс становив 6 копійок за долар, але придбати валюту за таким курсом було абсолютно неможливо. Однак матеріальні ознаки послаблення тиску на рубль все ж таки є, каже Гурієв.

"Наприкінці минулого тижня Центробанк скасував комісію при купівлі доларів, пом’якшив низку обмежень для валютних депозитів і — що найголовніше — знизив облікову ставку з 20% до 17%, сигналізувавши при цьому про подальше пом’якшення обмежень", – розповідає експерт.

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Незважаючи на це, прогнози щодо російської економіки досі залишаються сумними і зміцнення рубля цьому ніяк не допоможе, оскільки є лише наслідком безпрецедентних обмежень на імпорт і зростання цін на нафту і газ.

Також укріпленню валюти агресора сприяло зниження попиту на долар, оскільки західні санкції значно скоротили російський попит на імпорт.

"Проте все це — не дуже добрі новини для російської економіки, яка приречена на сповільнення", – підсумував економіст.

Високі ціни на нафту теж штовхають курс рубля вгору, оскільки вони повернулись аж на рівень 2014 року. Це може означати, що рубль змінюватиметься і надалі.

Курс валют в Україні

В Україні офіційний курс долара залишається замороженим Національним банком на рівні 29,25 грн. Натомість курс євро і злотого перебувають у "плаваючому" режимі.

За даними НБУ, 14 квітня курс євро опустився на цілих 9 копійок і становить 31,69 грн, а польський злотий знизився лише на 1 копійку і становить 6,82 грн.

"Сьогодні" також писали, коли Нацбанк "розморозить" офіційний курс долара і розповідали, чому українці масово позбавляються готівкового долару.

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