Готуємось до стрибка? Коли Нацбанк розморозить офіційний курс долара

Курс долара в Україні з дня повномасштабного вторгнення РФ – 24 лютого – залишається зафіксованим на рівні 29,25 грн/дол. При цьому курс на чорному ринку дуже чутливий до всіх подій в Україні та постійно змінюється.
Скільки ще Нацбанк триматиме офіційний курс долара замороженим? Про це розповів заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук у національному телемарафоні.
Точна дата невідома
Як зазначив Ніколайчук, офіційний курс долара буде замороженим щонайменше до завершення воєнного стану в Україні.
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"А далі, після нашої перемоги, ми будемо поступово повертатися до звичного режиму плаваючого обмінного курсу. Будемо поступово знімати адмінобмеження, скорочувати свою участь на ринку", – пояснив заступник голови НБУ.
Ніколайчук додав, що такий перехід і відновлення триватиме певний час, і відбуватиметься дуже обережно і поступово. Нацбанк робитиме це для того, аби уникнути різких змін і потрясінь економічної системи.
Чого українцям очікувати від курсу валют після війни
Раніше "Сьогодні" розповідали, що в Україні буде з валютним ринком після війни.
Віталій Ваврищук з фінансової групи Investment Capital Ukraine (ICU) спрогнозував, що все залежатиме від темпів, з якими НБУ відкриватиме валютний ринок, та можливостей здійснювати валютні інтервенції. Очікувано тривалий час залишатимуться суворі обмеження.
"Імпортери зможуть придбавати валюту лише для завезення товарів критичного імпорту", – зауважив Ваврищук.
Будуть і обмеження на рух капіталу:
- виплати дивідендів та процентів;
- повернення прямих та портфельних інвестицій;
- грошові перекази.
Іноземна валюта залишатиметься на ринку в дефіциті, і НБУ проводитиме інтервенції з її продажу. Обсяги залежатимуть від обсягів допомоги міжнародних партнерів України.
"Сьогодні" також розповідали, що відбувається з курсом на чорному ринку, та які авто скоро подешевшають в Україні.