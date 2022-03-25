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Як зняти готівку у Польщі без комісії – винятки для українців

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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25 березня, 14:57
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Розповідаємо, про які поступки для українців домовився Національний банк
Інструкція зі зняття готівки без комісії
Інструкція зі зняття готівки без комісії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Багато українців після виїзду в Польщу зіткнулися з проблемою обміну та зняття готівки. Під час війни всім хочеться заощадити і не платити зайвих комісій за зняття своїх грошей.

"Сьогодні" розповідають, чи можна зняти готівку у Польщі без комісії.

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На жаль, усі польські банки беруть комісію з іноземних карток за зняття готівки, проте на час воєнного стану Національний банк України зміг домовитися про деякі поблажки.

У Польщі діє система банкоматів мережі Euronet Таку ж має всім звичний ПриватБанк.

Після початку бойових дій усі банкомати мережі Euronet зробили зняття готівки для українців абсолютно безкоштовним – без комісій.

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Крім Польщі такі банкомати є Угорщини, Словаччини та Румунії, на них теж поширюється це правило.

Однак, врахуйте, що комісію не повинен знімати і ваш банк, якому належить платіжна картка. Більшість великих фінустанов оголосили про відміну цієї комісії на час воєнного стану, але не факт, що ваш банк теж вирішив відмовитися від цього прибутку.

Як краще знімати гроші?

Є ще кілька тонкощів, які допоможуть уникнути зайвих витрат. Наприклад, якщо банкомат пропонує зняти гроші у вашій валюті, то відхиліть цю пропозицію.

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Краще виберете зняття у злотих, інакше банкомати додадуть націнку за обмін валют, який називається "Динамічна конвертація валюти".

Якщо у вас картка Visa або Mastercard, то проблем із пошуком банкомату, який її обслуговує не буде, оскільки ці міжнародні платіжні системи широко використовуються у Польщі.

Обмін гривні у Польщі

Незважаючи на заклик не вивозити готівкову гривню до Польщі, українці регулярно стикаються з проблемою. обміну її на польські злоті

Місцеві банкомати просто не приймають гривні для обміну або роблять це за дуже невигідним курсом.

Тому НБУ домовився з одним із найбільших польських банків PKO Bank Polski. У його відділеннях українці можуть обміняти до 10 тис. грн. за раз на польські злоті.

Врахуйте, що приймаються лише купюри від 100 до 1000 грн.

"Сьогодні" також писали, кому в Польщі надали можливість працювати без дозволу та розповідали, який в Україні курс злотого.

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