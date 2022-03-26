Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Готівка чи карта? Як краще українцям вивозити валюту за кордон

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
26 березня, 13:56
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, що робити з валютою, на вивезення якої Нацбанк встановив обмеження
Що робити з валютою, яку не дозволяють вивезти за кордон
Що робити з валютою, яку не дозволяють вивезти за кордон / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку війни Національний банк України дозволив вивозити за кордон валюту без її декларування. Нещодавно обмеження повернули, і тепер потрібно декларувати валютні цінності на суму більше 10 тис. євро на одну особу (в еквіваленті).

Як вчинити людям, які мають готівкові заощадження, та не можуть їх вивезти з собою через обмеження НБУ? Про це розповіла заступниця голови НБУ Катерина Рожкова для LB.

Реклама

Нацбанк вирішив зняти обмеження на вивіз валюти готівкою з перших днів війни, адже хотів спростити виїзд з країни. Багато людей покидають гарячі точки, і тимчасово виїжджають до сусідніх країн. Відтак отримати документи на великі обсяги готівки було б досить проблематично у такій ситуації.

Та після негативних сигналів обмеження все ж повернули.

Як тепер вивезти готівку?

Рожкова каже, що Нацбанк шукає баланс у своїх рішеннях, щоб вони були зручними для людей.

Реклама

"З одного боку, ми розуміємо, що сім'ї, аби їхати, повинні мати певний ресурс, щоб забезпечувати себе. З іншого – ми всім пояснюємо, що ви перетинаєте кордон там, де працюють відділення банків і можна прийти, покласти цю валюту на рахунки, отримати на неї миттєву картку і нею розраховуватись де завгодно, не мати проблем зі зберіганням готівки та її декларуванням", – пояснила Рожкова.

У Нацбанку закликають не купувати валюту. Адже за кордоном за наявності гривневої картки українці завжди можуть розрахуватись за будь-що, бо на це обмежень немає.

Отже, головна рекомендація – користуватися картками та не ризикувати перевезенням готівки.

У яких країнах можна обміняти готівкову гривню

У сусідніх країнах в українців виникають проблеми з обміном готівки, адже не всі обмінні пункти хочуть приймати гривню.

Реклама

Однак у деяких державах дозволили таку фінансову операцію.

Нещодавно це зробив банк Tatra Banka у Словаччині. Щоб обміняти гроші, українцеві потрібні документи – паспорт громадянина України або ж закордонний. Обмін на євро можна здійснити у розмірі до 250 євро на одну людину на день.

Також це доступно в інших банках. Зокрема, у Австрії це Raiffeisen bank та Erste Bank Oesterreich. У Румунії – Banca Comercială Română, Молдові – OTP Bank, а у Польщі – PKO BP. Детально про те, які умови для обміну гривні у цих банках, читайте у матеріалі "Сьогодні".

"Сьогодні" також писали, які держави виплачують фінансову допомогу українцям, а також де в Україні можна зняти готівку.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Фінансовий фронт
Що буде з доларом після війни?
Майбутнє гривні
Цитата дня

Зараз час ставати до роботи та відновлювати економіку. Для України важливе кожне підприємство, що продовжує працювати, а щоб ті, хто зупинили діяльність - її відновили.

Цитата на segodnya.ua
Юлія Свириденко Перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки України
Надійний тил
Допомогти Героям!
Між війною та миром
Як вам нова обкладинка The Economist?
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Допомога під час війни
Кого чекають щомісячні виплати?
Все про підтримку
Опитування
Удар по агресору
Світ карає Росію санкціями
Коли буде ефект?
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як відстежити окупантів
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

44383.17

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

3125.12

Litecoin (LTC)

124.45

Ripple (XRP)

0.83

Купити криптовалюту
Повоєнна допомога
"План Маршалла" для України
Що буде після війни?
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Що робити з платіжками під час війни?
Дізнатися!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
33,00
35,00
-
-
33,29
36,99
-
-
33,40
37,00
-
-
33,41
37,04
-
-
39,97
39,97
-
-
33,41
37,04
-
-
33,41
37,04
-
-
33,00
35,00
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти