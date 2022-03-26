Готівка чи карта? Як краще українцям вивозити валюту за кордон

Розповідаємо, що робити з валютою, на вивезення якої Нацбанк встановив обмеження

Що робити з валютою, яку не дозволяють вивезти за кордон / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку війни Національний банк України дозволив вивозити за кордон валюту без її декларування. Нещодавно обмеження повернули, і тепер потрібно декларувати валютні цінності на суму більше 10 тис. євро на одну особу (в еквіваленті).

Як вчинити людям, які мають готівкові заощадження, та не можуть їх вивезти з собою через обмеження НБУ? Про це розповіла заступниця голови НБУ Катерина Рожкова для LB.

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Нацбанк вирішив зняти обмеження на вивіз валюти готівкою з перших днів війни, адже хотів спростити виїзд з країни. Багато людей покидають гарячі точки, і тимчасово виїжджають до сусідніх країн. Відтак отримати документи на великі обсяги готівки було б досить проблематично у такій ситуації.

Та після негативних сигналів обмеження все ж повернули.

Як тепер вивезти готівку?

Рожкова каже, що Нацбанк шукає баланс у своїх рішеннях, щоб вони були зручними для людей.

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"З одного боку, ми розуміємо, що сім'ї, аби їхати, повинні мати певний ресурс, щоб забезпечувати себе. З іншого – ми всім пояснюємо, що ви перетинаєте кордон там, де працюють відділення банків і можна прийти, покласти цю валюту на рахунки, отримати на неї миттєву картку і нею розраховуватись де завгодно, не мати проблем зі зберіганням готівки та її декларуванням", – пояснила Рожкова.

У Нацбанку закликають не купувати валюту. Адже за кордоном за наявності гривневої картки українці завжди можуть розрахуватись за будь-що, бо на це обмежень немає.

Отже, головна рекомендація – користуватися картками та не ризикувати перевезенням готівки.

У яких країнах можна обміняти готівкову гривню

У сусідніх країнах в українців виникають проблеми з обміном готівки, адже не всі обмінні пункти хочуть приймати гривню.

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Однак у деяких державах дозволили таку фінансову операцію.

Нещодавно це зробив банк Tatra Banka у Словаччині. Щоб обміняти гроші, українцеві потрібні документи – паспорт громадянина України або ж закордонний. Обмін на євро можна здійснити у розмірі до 250 євро на одну людину на день.

Також це доступно в інших банках. Зокрема, у Австрії це Raiffeisen bank та Erste Bank Oesterreich. У Румунії – Banca Comercială Română, Молдові – OTP Bank, а у Польщі – PKO BP. Детально про те, які умови для обміну гривні у цих банках, читайте у матеріалі "Сьогодні".

"Сьогодні" також писали, які держави виплачують фінансову допомогу українцям, а також де в Україні можна зняти готівку.