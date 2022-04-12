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Чи можна переводити валюту за кордон – обмеження Нацбанку

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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12 квітня, 14:58
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У Національному банку розповіли про нові обмеження з валютними операціями
Скільки валюти можна переводити за кордон з України
Скільки валюти можна переводити за кордон з України / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Українцям дозволено переводити за кордон іноземну валюту, однак із деякими обмеженнями.

Про це розповіли у Національному банку України.

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За кордон із власних карток на карти фізичних осіб можна переводити до 100 тис. грн (в еквіваленті) щомісяця, це приблизно 3,4 тис.доларів.

Без обмежень можна робити деякі валютні перекази, а саме:

  • оплату навчання;
  • витрати, пов'язані зі смертю громадян;
  • лікування у медичних закладах;
  • транспортування хворих за кордон.

Винятки із правил

Для сприяння волонтерській діяльності фізичним особам можна переказувати більше валюти за кордон, а саме 400 тис. грн в еквіваленті (приблизно 13,5 тис. доларів) для придбання деяких видів товарів.

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До переліку входять:

  • бронежилети;
  • каски;
  • шоломи;
  • військова та тактична форма, взуття, захисний одяг;
  • оптичні прилади для стеження;
  • безпілотні літальні апарати;
  • спальні мішки, каремати та ін.

Коли чекати послаблень

Голова Національного банку Кирило Шевченко розповів, що різниця між офіційним курсом в Україні та вартістю валюти на чорному ринку вже не така велика, як була на початку війни.

Це означає, що ситуація стабілізується, і незабаром Нацбанк може почати знімати або послаблювати валютні обмеження.

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Проте це робитиметься поступово, щоб не зашкодити банківській системі. У НБУ також розповіли, що курс долара буде "розморожений" не раніше кінця війни.

"Сьогодні" раніше писали, як українці намагаються обходити валютні обмеження і розповідали, що буде з курсом гривні після війни.

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