Українці масово їдуть на заробітки до Німеччини. Чим їх так вабить європейська країна?

У Німеччині гастарбайтерам платять в кілька разів більшу зарплату, ніж у Польщі

Українці запитують у польської влади реєстрацію, але працюють вони в сусідній Німеччині / Фото: Колаж: Сьогодні

Українці масово виїжджають на заробітки. Переважно вони вибирають сусідні європейські країни. Ще недавно заробітчани допомагали поповнити дефіцит робочої сили в Польщі, а тепер вони масово їдуть до Німеччини.

"Сьогодні" з'ясовували, які вакансії пропонують роботодавці і чим українців так вабить Німеччина.

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Лікар-терапевт (асистент керівника)

Вимоги: вища медична освіта з закінченою ординатурою / інтернатурою і базове знання німецької мови.

Умови роботи: соцпакет, зарплата згідно з тарифною сіткою. Також є можливість підвищити рівень знання німецької мови до необхідного завдяки "Соціальному року в Німеччині", перебування в країні фінансує Міністерство праці та соціальних питань.

Зарплата: 145 тис. грн (4500 євро).

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/ Фото: скріншот

Медсестра в лікарню

Вимоги: середня спеціальна медична освіта, рівень німецької мови В1. Наявність досвіду роботи.

Умови роботи: 35-годинний тиждень (денний), постійна зайнятість, накопичувальна пенсія від роботодавця, доплати за роботу в неділю і святкові дні, у нічну зміну і за наднормову роботу.

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Зарплата: 2800-4100 євро (87-128 тис. грн).

/ Фото: скріншот

Зварник на виробництво

Вимоги: робоча польська або воєводська віза, також потрібен біометричний паспорт, знання німецької мови необов'язкове, але схвалюється.

Умови роботи: медичне і соціальне страхування, проживання безплатне, робочий одяг і взуття надає компанія, робочий графік – 5-6 днів на тиждень, 10 годин на день.

Зарплата: від 12 євро на годину, на місяць 98-115 тис. грн.

/ Фото: скріншот

Обвалювальник м'яса

Умови роботи: офіційне працевлаштування, можливість через кілька місяців возз'єднатися і жити зі своєю сім'єю, знання німецької мови необов'язкове, оплата візи коштом роботодавця, відшкодування вартості проїзду до Німеччини, проживання в комфортних квартирах, щоденний трансфер до місця роботи, 8-годинний робочий день, від 20 днів відпустки на рік.

Зарплата: до 14,5 євро за годину, на місяць 75-90 тис. грн.

Робітник на склад брендового одягу

Вимоги: чоловіки, жінки і сімейні пари у віці від 18 до 35 років, відповідальність, ретельність, комунікабельність і старанність, дозвіл на роботу від Німецької біржі праці – Bundesagentur für arbeit – на 3 місяці.

Умови роботи: 8-10 годин на день, 1-2 вихідних на тиждень, година обідньої перерви, робота в денну і нічну зміни. Проживання коштує 300 євро на місяць. Сімейні пари проживають разом, але працювати можуть у різні зміни.

Зарплата: 10,45 євро на годину, на місяць 50-55 тис. грн.

Електромонтажника шукають відразу в кількох містах

Вимоги: досвід роботи від 2 років, досвід командної роботи, вміння читати креслення. Потрібна робоча віза або біометричний паспорт.

Умови роботи: 10 годин на день, 6 днів на тиждень, проживання коштом роботодавця. За потреби можна отримати службове авто.

Зарплата: 12 євро на годину і більше, на місяць 110-115 тис. грн.

/ Фото: скріншот

У Польщі українцям платять у кілька разів меншу зарплату, і все менше українців хоче їхати туди працювати. Наприклад, у Німеччині лікар заробляє 145 тис. грн, а в Польщі – від 70 тис. грн.

Сімейний лікар у районну лікарню

Вимоги: знання польської мови, розмовної і письмової, щонайменше 1 рік досвіду.

Умови роботи: 7,5 робочої години на день, 5 днів на тиждень, клініка надає житло, передбачені чергування.

Зарплата: у середньому 10 тис. злотих, 70-90 тис. грн.

/ Фото: скріншот

Різнороб на склад тютюнових виробів

Умови роботи: офіційне працевлаштування за договором Umova o Prace, працювати 5 днів на тиждень, доплата 50% за годину за роботу понад 8 годин на день і 100% за годину за роботу в святкові дні, 2 відпускних дні на місяць, до 15% премії. Надається безкоштовне житло.

Зарплата: 1100-1700 доларів, у середньому 34 тис. грн.

/ Фото: скріншот

Зварник на виробництво

Вимоги: вік до 50 років, наявність сертифікату зварника необов'язкова, однак потрібен досвід роботи за фахом. Щоб прийняли на роботу, потрібен офіційний документ (біометричний паспорт, віза, "карта побиту", карта поляка).

Умови роботи: 6 днів на тиждень по 12 годин на день, житло роботодавець за потреби надає безплатно (плата лише за комунальні послуги), повний соцпакет.

Зарплата: від 12 євро на годину, на місяць 110-115 тис. грн.

/ Фото: скріншот

Водій-далекобійник

Вимоги: актуальні водійські права категорії С і Е, досвід керування мінімум 1 рік, карта для тахографу, знання польської мови схвалюється.

Умови роботи: офіційне працевлаштування, сучасний автомобіль MAN Euro 6, графік роботи 6/2 або 9/3.

Зарплата: 59-65 тис. грн.

/ Фото: скріншот

Електромонтажник

Умови роботи: 10-12-годинний робочий день, 6 днів на тиждень, компанія безплатно надає житло, як і форму.

Зарплата: 6-8,5 тис. злотих, 42-62 тис. грн.

/ Фото: скріншот

Що впливає на вибір українців

Не секрет, що українці вибирають вакансії, де найбільше платять. А судячи із сайтів пошуку роботи, у Німеччині гастарбайтерам пропонують великі зарплати.

Згідно з офіційними даними, у Польщі мінімальна зарплата становить 2800 злотих (610 євро), а в Німеччині – 7041 злотий (1564 євро).

Попри те, що уряд Польщі розробив спеціальні пільги для українців, а роботодавці на 29,6% збільшили кількість вакансій для заробітчан, українці не поспішають туди на роботу. Але вони, як і раніше, масово виїздять на постійне проживання до Польщі. Виявилося, що наші співвітчизники звертаються до польської влади по реєстрацію і навіть залишаються жити в країні. Але працюють вони в сусідній Німеччині, де кращі умови праці та набагато вищі зарплати.

Експерти звернули увагу ще на один цікавий нюанс роботи в Німеччині. Виявилося, що працівники без німецького громадянства заробляють набагато менше.

Станом на кінець 2020 року штатні співробітники без німецького громадянства заробляли в середньому 2638 євро на місяць. Це на 903 євро менше, ніж отримували співробітники з німецьким паспортом.

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