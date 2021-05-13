Заробітчан у Польщі змусять платити податки: як працюватиме код-ідентифікатор

Польський уряд вирішив, що українські заробітчани у цій країні мають офіційно сплачувати податки. Він розпорядився, щоб найманим працівникам видавали т.зв. код-ідентифікатори, з допомогою яких іноземці зможуть формувати свої декларації.

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Натомість заробітчани отримають можливість на відшкодування вирахувань і податкові пільги. Через запровадження нововведень уряд Польщі закликає заробітчан протягом місяця одержати новий код.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу Польща спростила працевлаштування українських лікарів. На роботу братимуть на строк до 5 років. Перший рік вони працюватимуть під контролем польських колег. Щоб працевлаштуватися, треба: знати польську мову, мати трирічний досвід роботи, завірений консулом Польщі диплом лікаря і пройти в країні кваліфікаційне навчання.

Також повідомлялося, що наприкінці 2019 року офіційно в Польщі працювали майже 900 тис. українських заробітчан, не рахуючи нелегалів.

Окрім того, сайт "Сьогодні" розповідав, що у Польщі роботодавець побив заробітчанина, який вимагав "білого" працевлаштування.