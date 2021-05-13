Русский
$ 27,63
33,5
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Заробітчан у Польщі змусять платити податки: як працюватиме код-ідентифікатор

13 травня, 17:08

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Трудові мігранти матимуть можливість отримати відшкодування вирахувань і податкові пільги

Польський уряд вирішив, що українські заробітчани у цій країні мають офіційно сплачувати податки. Він розпорядився, щоб найманим працівникам видавали т.зв. код-ідентифікатори, з допомогою яких іноземці зможуть формувати свої декларації.

Реклама

Натомість заробітчани отримають можливість на відшкодування вирахувань і податкові пільги. Через запровадження нововведень уряд Польщі закликає заробітчан протягом місяця одержати новий код.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу Польща спростила працевлаштування українських лікарів. На роботу братимуть на строк до 5 років. Перший рік вони працюватимуть під контролем польських колег. Щоб працевлаштуватися, треба: знати польську мову, мати трирічний досвід роботи, завірений консулом Польщі диплом лікаря і пройти в країні кваліфікаційне навчання.

В тренді
Через війну в Ізраїлі МАУ скасувала авіарейси до Тель-Авіва: що робити з квитками
МАУ відкриває нові рейси з Києва і скасовує плату за зміну дати вильоту
В тренді
Долар в Україні знову подешевшав, євро припинив зростати: курс валют
В тренді
Не пробили захист: які гривні не вміють підробляти фальшивомонетники

Також повідомлялося, що наприкінці 2019 року офіційно в Польщі працювали майже 900 тис. українських заробітчан, не рахуючи нелегалів.

Окрім того, сайт "Сьогодні" розповідав, що у Польщі роботодавець побив заробітчанина, який вимагав "білого" працевлаштування.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Бум у турагентствах. Українці кинулися скуповувати путівки – можна відпочити на 10 тис. гривень
Бум у турагентствах. Українці кинулися скуповувати путівки – можна відпочити на 10 тис. гривеньЕкономіка
Що буде з курсом долара після свят
Що буде з курсом долара після святЕкономіка
Ціни у травні: що подорожчає, скільки коштуватиме полуниця і молода картопля
Ціни у травні: що подорожчає, скільки коштуватиме полуниця і молода картопляЕкономіка
МАУ серйозно скинула ціну на 10 напрямків: куди можна полетіти вже сьогодні
МАУ серйозно скинула ціну на 10 напрямків: куди можна полетіти вже сьогодніЕкономіка
Лещенко з
Лещенко з "Укрзалізниці" потрапив у скандал – його дружина дала концерт у Москві (відео)Україна
Закони для МВФ і подорожчання горілки – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ
Закони для МВФ і подорожчання горілки – найголовніше про гроші СЬОГОДНІЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти