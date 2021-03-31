Пропонують роботу за 65 тисяч гривень. Ми перевірили зарплати на сайтах вакансій

Найвища зарплата, яку в Україні пропонують на сайтах вакансій, – 65 тисяч гривень. На неї можуть претендувати представники вищої ланки в IT-галузі. А ось найвища середня зарплата на сьогоднішній день становить:

16 тисяч гривень у Києві;

14 тисяч гривень в Одесі;

13,5 тисячі гривень у Дніпрі.

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Такі дані новини "Сьогодні" отримали від одного з кадрових порталів.

Цифри, до речі, суттєво відрізняються від офіційної статистики за розміром зарплат. Держстат, який рахує тільки білі зарплати, зафіксував середню зарплату по країні на рівні 12,5 тисячі гривень, а в Києві – 18,5 тисячі гривень. Тобто в середньому насправді платять більше. Але нинішнім претендентам вже пропонують менше, ніж тим, хто працює давно.

Відео: Сьогодні

За даними Держслужби статистики, на початку минулого року понад три мільйони українців працювали без трудової книжки. Найбільше таких працівників виявили в сільському господарстві, будівництві та торгівлі. Очевидно, що їхні оклади не враховуються у державній статистиці.

Нагадаємо, також ми дізналися, чи стануть українці багатшими і якими будуть зарплати українців до літа-2021.

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