Пропонують роботу за 65 тисяч гривень. Ми перевірили зарплати на сайтах вакансій

Найвища зарплата, яку в Україні пропонують на сайтах вакансій, – 65 тисяч гривень. На неї можуть претендувати представники вищої ланки в IT-галузі. А ось найвища середня зарплата на сьогоднішній день становить:
- 16 тисяч гривень у Києві;
- 14 тисяч гривень в Одесі;
- 13,5 тисячі гривень у Дніпрі.
Такі дані новини "Сьогодні" отримали від одного з кадрових порталів.
Цифри, до речі, суттєво відрізняються від офіційної статистики за розміром зарплат. Держстат, який рахує тільки білі зарплати, зафіксував середню зарплату по країні на рівні 12,5 тисячі гривень, а в Києві – 18,5 тисячі гривень. Тобто в середньому насправді платять більше. Але нинішнім претендентам вже пропонують менше, ніж тим, хто працює давно.
За даними Держслужби статистики, на початку минулого року понад три мільйони українців працювали без трудової книжки. Найбільше таких працівників виявили в сільському господарстві, будівництві та торгівлі. Очевидно, що їхні оклади не враховуються у державній статистиці.
Нагадаємо, також ми дізналися, чи стануть українці багатшими і якими будуть зарплати українців до літа-2021.
Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні
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