Кличуть одразу родинами: Польща спростить працевлаштування українців

Полякам бракує своїх робочих рук, а піднімати економіку після пандемії коронавірусу потрібно

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Після того як уряд Польщі вирішив змусити українських заробітчан платити податки, влада сусідньої країни також вирішила спростити в'їзд і працевлаштування наших громадян, особливо в тих сферах, де полякам бракує трудових ресурсів.

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Про це заявила заступник міністра розвитку, праці та технологій Івона Міхалек, повідомляє видання Fronda.pl.

За її словами, трудовим мігрантам пропонують приїжджати з сім'ями, щоб вони могли розвивати ВВП Польщі.

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"Національний план реконструкції містить положення про сприяння іноземцям при в'їзді та працевлаштуванні в Польщі. Заплановані зміни включають підвищення ролі бюро з працевлаштування у видачі дозволів на роботу. Процедури необхідно спростити і зробити більш гнучкими, щоб іноземці могли швидше знайти роботу в Польщі", – додала Міхалек.

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Вона розповіла, що розробляється ​​комп'ютеризація процесу отримання дозволів на роботу. Також ведеться робота над новою міграційною політикою в країні.

Заступник міністра зауважила, що в Польщі дуже високий попит на роботу іноземців.

"Щотижня я чую від підприємців, що у них мало робочих рук не тільки в таких галузях, як торгівля, будівельні послуги, а й в інших сферах, наприклад, ІТ", – сказала вона і додала, що працівники з України та Білорусі високо цінуються на польському ринку праці.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що близько двох тижнів тому в Польщі прийняли рішення вакцинувати заробітчан одразу ж на кордоні, щоб захистити своє населення від поширення коронавірусу.