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Украинцы массово уезжают на заработки в Германию. Чем их так манит европейская страна?

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
5 октября, 07:10
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В Германии гастарбайтерам платят в несколько раз большую зарплату, чем в Польше
Украинцы запрашивают у польских властей регистрацию, но работают они в соседней Германии
Украинцы запрашивают у польских властей регистрацию, но работают они в соседней Германии / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы массово уезжают на заработки. В основном они выбирают соседние европейские страны. Еще недавно заробитчане помогали восполнить дефицит рабочей силы в Польше, а сейчас они массово едут в Германию.

"Сегодня" разбирались, какие вакансии предлагают работодатели и чем украинцев так манит Германия.

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Врач-терапевт (ассистент руководителя)

Требования: высшее медицинское образование с законченной ординатурой/интернатурой и базовое знание немецкого языка.

Условия работы: соцпакет, зарплата согласно тарифной сетке. Также есть возможность повысить уровень знания немецкого языка до требуемого путем прохождения "Социального года в Германии", пребывание в стране финансирует Министерство труда и социальных вопросов.

Зарплата: 145 тыс. грн (4500 евро).

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/ Фото: скриншот

Медсестра в больницу

Требования: среднее специальное медицинское образование, уровень немецкого языка В1. Наличие опыта работы.

Условия работы: 35-часовая неделя (дневная), постоянная занятость, накопительная пенсия от работодателя, доплаты за работу по воскресеньям и в праздничные дни, в ночную смену и за сверхурочную работу.

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Зарплата: 2800-4100 евро (87-128 тыс. грн).

/ Фото: скриншот

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Сварщик на производство

Требования: необходима рабочая польская или воеводская виза, также подходит биометрический паспорт, знание немецкое языка необязательно, но приветствуется.

Условия работы: медицинское и социальное страхование, проживание бесплатное, рабочую одежду и обувь предоставляет компания, рабочий график – 5-6 дней в неделю, 10 часов в день.

Зарплата: от 12 евро в час, в месяц 98-115 тыс. грн.

/ Фото: скриншот

Обвальщик мяса

Условия работы: официальное трудоустройство, возможность через несколько месяцев воссоединиться и жить со своей семьей, знание немецкого языка необязательно, оплата визы за счет работодателя, возмещение стоимости проезда в Германию, проживание в комфортных квартирах, ежедневный трансфер к месту работы, 8-часовой рабочий день, от 20 дней отпуска в год.

Зарплата: до 14,5 евро в час, в месяц 75-90 тыс. грн.

Рабочий на склад брендовой одежды

Требования: мужчины, женщины и семейные пары в возрасте от 18 до 35 лет, ответственность, усидчивость, коммуникабельность и исполнительность, разрешение на работу от Немецкой биржи труда – Bundesagentur für arbeit – на 3 месяца.

Условия работы: 8-10 часов в день, 1-2 выходных в неделю, час обеденного перерыва, работа в дневную и ночную смены. Проживание стоит 300 евро в месяц. Семейные пары проживают вместе, но работать могут в разные смены.

Зарплата: 10,45 евро в час, в месяц 50-55 тыс. грн.

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Электромонтажника ищут сразу в нескольких городах

Требования: опыт работы от 2 лет, опыт командной работы, умение читать чертежи. Нужна рабочая виза или биометрический паспорт.

Условия работы: 10 часов в день, 6 дней в неделю, проживание за счет работодателя. При необходимости можно получить служебное авто.

Зарплата: 12 евро в час и выше, в месяц 110-115 тыс. грн.

/ Фото: скриншот

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В Польше украинцам платят в несколько раз меньшую зарплату, и все меньше украинцев хотят ехать туда работать. Например, в Германии врач зарабатывает 145 тыс. грн, а в Польше – от 70 тыс. грн.

Семейный врач в районную больницу

Требования: знание польского языка, разговорного и письменного, минимум 1 год опыта.

Условия работы: 7,5 рабочего часа в день, 5 дней в неделю, клиника предоставляет жилье, предусмотрены дежурства.

Зарплата: в среднем 10 тысяч злотых, 70-90 тыс грн.

/ Фото: скриншот

Разнорабочий на склад табачных изделий

Условия работы: официальное трудоустройство по договору Umova o Prace, работать 5 дней в неделю, доплата 50% в час за работу больше 8 часов в день и 100% в час за работу в праздничные дни, 2 отпускных дня в месяц, до 15% премии. Предоставляется бесплатное жилье.

Зарплата: 1100-1700 долларов, в среднем 34 тыс. грн.

/ Фото: скриншот

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Сварщик на производство

Требования: возраст до 50 лет, наличие сертификата сварщика необязательно, опыт работы по профессии. Для приема на работу нужен официальный документ (биометрический паспорт, виза, "карта побыту", карта поляка).

Условия работы: 6 дней в неделю по 12 рабочих часов в день, жилье от работодателя при необходимости предоставляется бесплатно (плата только за коммунальные услуги), полный рабочий соцпакет.

Зарплата: от 12 евро в час, в месяц 110-115 тыс. грн.

/ Фото: скриншот

Водитель-дальнобойщик

Требования: актуальные водительские права категории С и Е, опыт вождения минимум 1 год, карта для тахографа, знание польского языка приветствуется.

Условия работы: официальное трудоустройство, современный автомобиль MAN Euro 6, график работы 6/2 или 9/3.

Зарплата: 59-65 тыс. грн.

/ Фото: скриншот

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Электромонтажник

Условия работы: 10-12-часовой рабочий день, 6 дней в неделю, компания бесплатно предоставляет жилье, форма также бесплатная.

Зарплата: 6-8,5 тыс. злотых, 42-62 тыс. грн.

/ Фото: скриншот

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Что влияет на выбор украинцев

Не секрет, что украинцы выбирают вакансии, где больше всего платят. А судя по сайтам поиска работы, в Германии гастарбайтерам предлагают большие зарплаты.

Согласно официальным данным, в Польше минимальная зарплата составляет 2800 злотых (610 евро), а в Германии – 7041 злотый (1564 евро).

Несмотря на то что правительство Польши разработало специальные льготы для украинцев, а работодатели на 29,6% увеличили количество вакансий для заробитчан, украинцы не спешат туда на работу. Но они, как и прежде, массово выезжают на ПМЖ в Польшу. Оказалось, что наши соотечественники запрашивают у польских властей регистрацию и даже остаются там жить. Но работают они в соседней Германии, где лучше условия труда и намного выше зарплаты.

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Эксперты обратили внимание еще на один интересный нюанс работы в Германии. Оказалось, что работники без немецкого гражданства зарабатывают намного меньше.

По состоянию на конец 2020 года штатные сотрудники без немецкого гражданства зарабатывали в среднем 2638 евро в месяц. Это на 903 евро меньше, чем получали сотрудники с немецким паспортом.

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