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Кого зовут на работу в Польшу? Самые востребованные вакансии для украинских заробитчан

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги"
1 октября, 14:23
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41% польских компаний предлагают украинцам зарплаты от 55 тыс. грн, а до 22 тыс. грн предлагает треть работодателей
Украинцы выезжают в Польшу на заработки
Украинцы выезжают в Польшу на заработки / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцам активно предлагает работу соседняя страна – Польша. Объявления о вакансиях можно встретить в каждом украинском городе и в любом формате.

Согласно данным кадрового портала grc.ua, средняя заработная плата, которую предлагают украинцам польские работодатели составляет около 35 тыс. грн.

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При этом, треть работодателей (33%) обещают платить до 22.2 тыс. грн, еще 26% вакансий предлагают компенсацию до 44 тыс. грн. Более высокие оклады (от 55 тыс. грн) предлагают 41% компаний из Польши.

Кому чаще всего предлагают работу:

  • рабочим (14%);
  • специалистам из сферы ИТ (13% всех актуальных вакансий региона);
  • кандидатам из сферы "Производство/Сельское хозяйство" (12%).
  • специалистам из сферы "Маркетинг, реклама, PR" (9%);
  • кандидатам из сферы "Продажи" (7%).

Меньше всего вакансий (меньше 0.1%) открыто в категориях "Спорт, фитнес, салоны красоты", "Искусство, развлечения, масс-медиа" и "Безопасность".

Украинцы выбирают для заработков Германию

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Украинские заробитчане, помогавшие сократить дефицит рабочей силы в Польше, все чаще уезжают на зароботки в Германию.

По данным официального бюро по трудоустройству, количество запрашивающих регистрацию в Польше украинцев ежегодно растет на 20%. Но они не остаются там жить и работать, а едут в соседнюю Германию.

К слову, работники с Украины отказываются работать в Польше на сборе яблок и выбирают более легкую работу. Фермерам приходится дешево экспортировать яблоки за границу, ведь так они могут хоть как-то заработать.

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